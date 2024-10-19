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Животные Держится за мамину шерсть: новосибирский зоопарк показал видео с новорожденным лемуром — милые кадры

Держится за мамину шерсть: новосибирский зоопарк показал видео с новорожденным лемуром — милые кадры

Когда родился малыш, остается неизвестным

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1 комментарий

Малыш держится недалеко от мамы

Подросшего малыша лемуров сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Анна Новикова. Кадры крохи, который познаёт мир, но держится недалеко от матери, сибирячка опубликовала в Сети.

На кадрах видно, как малыш по примеру взрослых лазает по деревьям в вольере, а также по шерсти матери. Хотя зверек уже окреп, но всё же держится недалеко от мамы, при этом он активно проявляет интерес к посетителям зоопарка. Когда родился малыш, остается неизвестным.

В новосибирский зоопарк лемуры впервые поступили в 1989 году. Эти животные любят фрукты и овощи, а также ягоды. В 2008 году в зоопарк привезли еще несколько пар этих хвостатых красавцев. Зверьки приехали к нам из Германии.

В новосибирском зоопарке котенок дальневосточных леопардов вновь попал на видео посетителей. На этот раз детеныш забрался на дерево и показал, как умеет мяукать.

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Зоопарк Новосибирск Лемуры
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Комментарии
1
Гость
1 час
Любая золотая клетка хуже жизни на воле- Соловьи дома не размножаются и в скоре погибают- они шашелью питаются
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