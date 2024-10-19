Держится за мамину шерсть: новосибирский зоопарк показал видео с новорожденным лемуром — милые кадры

Малыш держится недалеко от мамы Источник: Анна Новикова











Подросшего малыша лемуров сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Анна Новикова. Кадры крохи, который познаёт мир, но держится недалеко от матери, сибирячка опубликовала в Сети.

На кадрах видно, как малыш по примеру взрослых лазает по деревьям в вольере, а также по шерсти матери. Хотя зверек уже окреп, но всё же держится недалеко от мамы, при этом он активно проявляет интерес к посетителям зоопарка. Когда родился малыш, остается неизвестным.

Источник: Анна Новикова

В новосибирский зоопарк лемуры впервые поступили в 1989 году. Эти животные любят фрукты и овощи, а также ягоды. В 2008 году в зоопарк привезли еще несколько пар этих хвостатых красавцев. Зверьки приехали к нам из Германии.