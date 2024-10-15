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Животные Котенок дальневосточных леопардов показал, как умеет мяукать — милое видео из Новосибирского зоопарка

Котенок дальневосточных леопардов показал, как умеет мяукать — милое видео из Новосибирского зоопарка

Детеныш вышел к посетителям

420
6 комментариев

Детеныш вновь вышел к посетителям

В Новосибирском зоопарке котенок дальневосточных леопардов вновь попал на видео посетителей. На этот раз детеныш забрался на дерево и показал, как умеет мяукать, — кадры опубликовал гость учреждения Сергей Ильтяков.

Котенок родился в конце июля

На кадрах видно, как детеныш ловко забрался на дерево. Котенок смотрит по сторонам, а затем начинает звонко мяукать.

Маленький хищник решает остаться на дереве, продолжая цепляться за него лапами. Котенок несколько раз издает громкие звуки, удивляя мяуканьем посетителей.

Как сообщалось ранее, котенок дальневосточных леопардов родился в конце июля. Малышке почти исполнилось три месяца.

Родители маленького хищника — дальневосточные леопарды Хиллари и Дава. Он стал первым детенышем пары, и единственный котенком дальневосточных леопардов, который родился в 2024 году в зоопарках Европы и России.

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Комментарии
6
28131500
37 минут
Котенок просто ещё не понял, что он невольник.
Гость
55 минут
я не люблю утом вставать а он встает сам
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