Котенок дальневосточных леопардов показал, как умеет мяукать — милое видео из Новосибирского зоопарка

Детеныш вновь вышел к посетителям Источник: Сергей Ильтяков/vk.com











В Новосибирском зоопарке котенок дальневосточных леопардов вновь попал на видео посетителей. На этот раз детеныш забрался на дерево и показал, как умеет мяукать, — кадры опубликовал гость учреждения Сергей Ильтяков.

Котенок родился в конце июля Источник: Сергей Ильтяков/vk.com

На кадрах видно, как детеныш ловко забрался на дерево. Котенок смотрит по сторонам, а затем начинает звонко мяукать.

Маленький хищник решает остаться на дереве, продолжая цепляться за него лапами. Котенок несколько раз издает громкие звуки, удивляя мяуканьем посетителей.

Как сообщалось ранее, котенок дальневосточных леопардов родился в конце июля. Малышке почти исполнилось три месяца.