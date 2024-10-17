Сибирячка отсудила у салона больше 200 тысяч рублей за смерть пса — он не дождался стрижки

Жительница Омска смогла отсудить у салона деньги за смерть своей собаки. 16 января 2024 года женщина привела для показательного мастер-класса стрижек двух своих питомцев. Одна из собак сидела в клетке для ожидания, а вторую решили пересадить в переноску из непромокаемого материала — пес якобы плохо себя вел. Спустя три часа животное решили проверить, оказалось, что оно погибло.