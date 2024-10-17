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Животные Сибирячка отсудила у салона больше 200 тысяч рублей за смерть пса — он не дождался стрижки

Сибирячка отсудила у салона больше 200 тысяч рублей за смерть пса — он не дождался стрижки

Женщина привела питомцев на показательный мастер-класс

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2 комментария

Собака задохнулась в переноске

Жительница Омска смогла отсудить у салона деньги за смерть своей собаки. 16 января 2024 года женщина привела для показательного мастер-класса стрижек двух своих питомцев. Одна из собак сидела в клетке для ожидания, а вторую решили пересадить в переноску из непромокаемого материала — пес якобы плохо себя вел. Спустя три часа животное решили проверить, оказалось, что оно погибло.

— Смерть наступила от асфиксии на фоне острой застойной гиперемии и отека легких. Наиболее вероятной причиной этого состояния у данного животного является тепловой удар, — пояснили в омском областном суде.

Изначально потерпевшая просила взыскать ущерб в размере 921 тысячи рублей. Но по решению суда салон в итоге должен заплатить омичке 220 500 рублей (за причиненный ущерб и судебные расходы).

Омский областной суд оставил без изменений решение Кировского районного суда, которое уже вступило в силу.

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2
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Тетки издеваются над животными-узниками, их это умиляет
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