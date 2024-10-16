«Медведь пришел уже на останки»: дикие животные растерзали овец в Новосибирской области

Животные загрызли трех овец Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Кыштовском районе Новосибирской области дикие животные растерзали отару овец. Это произошло в окрестностях деревни Воскресенка.

Как сообщили в районной газете «Правда Севера», на овец напал медведь, однако в региональном Минприроды это опровергли.

— Это не медведь. Скорее всего, либо собаки, либо волк загрыз трех овец, потому что они были на самопасе в лесу, сами зашли туда. Потом уже останки эти лежали, медведь пришел на останки, погрыз и ушел, — рассказали НГС в Минприроды.

В министерстве уточнили, что медведь не возвращается к этому месту уже третий день.