«Медведь пришел уже на останки»: дикие животные растерзали овец в Новосибирской области

В Кыштовском районе Новосибирской области дикие животные растерзали отару овец. Это произошло в окрестностях деревни Воскресенка.
Как сообщили в районной газете «Правда Севера», на овец напал медведь, однако в региональном Минприроды это опровергли.
— Это не медведь. Скорее всего, либо собаки, либо волк загрыз трех овец, потому что они были на самопасе в лесу, сами зашли туда. Потом уже останки эти лежали, медведь пришел на останки, погрыз и ушел, — рассказали НГС в Минприроды.
В министерстве уточнили, что медведь не возвращается к этому месту уже третий день.
Ранее медведя заметили в Чулымском районе Новосибирской области. Местные жители несколько дней отгоняют его от фермы.