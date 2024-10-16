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Животные «Медведь пришел уже на останки»: дикие животные растерзали овец в Новосибирской области

«Медведь пришел уже на останки»: дикие животные растерзали овец в Новосибирской области

Овцы были на самопасе в лесу

1 798
11 комментариев

Животные загрызли трех овец

В Кыштовском районе Новосибирской области дикие животные растерзали отару овец. Это произошло в окрестностях деревни Воскресенка.

Как сообщили в районной газете «Правда Севера», на овец напал медведь, однако в региональном Минприроды это опровергли.

— Это не медведь. Скорее всего, либо собаки, либо волк загрыз трех овец, потому что они были на самопасе в лесу, сами зашли туда. Потом уже останки эти лежали, медведь пришел на останки, погрыз и ушел, — рассказали НГС в Минприроды.

В министерстве уточнили, что медведь не возвращается к этому месту уже третий день.

Ранее медведя заметили в Чулымском районе Новосибирской области. Местные жители несколько дней отгоняют его от фермы.

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Комментарии
11
путник
48 минут
Животные плодятся очень быстро. Цены на путевки для охотников взвинтили до небес( жадность не знает границ). Браконьерить - себе дороже. Регуляция падает. Вот и результат. Через какое-то время опять разрешат отстрел лис, зайцев, бобра, медведя и ещё некоторых особей- без ограничения. Потом нормализуется. И так по кругу.
Гость
1 час
Опять знамение?
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