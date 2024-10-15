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Животные эксклюзив «Две ночи от него отбиваемся, не спим»: медведь атакует ферму в Новосибирской области

«Две ночи от него отбиваемся, не спим»: медведь атакует ферму в Новосибирской области

В Чулымском районе стали замечать много медведей

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1 комментарий

Медведь приходит к ферме, на которой выращивают крупный рогатый скот

Медведь подбирается к ферме в Чулымском районе Новосибирской области. Он приходит из-за реки и бродит вокруг построек, но пока что его удается отогнать собакам. Региональное Минприроды уже выдало разрешение на отстрел зверя.

Местный фермер Олег Зеленцов рассказал НГС, что зверь пришел неделю назад со стороны поселка Борисовский Ордынского района, переправившись через реку Карасук. Последний визит был три дня назад.

– Две ночи от него отбиваемся, не спим. Поспишь тут! У нас две больших собаки, они лают, и мы их отпускаем, а сами шумим, по тазикам стучим. Нужно как можно больше шума. Пока удается отпугивать, пока ещё никого не задрал.

Сначала фермер увидел звериные следы от реки до хозяйства, а ночью удалось рассмотреть и самого медведя.

– Не сказать, что медведь крупный, среднего размера. И медвежонка тоже ребята видели у нас недавно, – продолжает мужчина. – То есть медведей уже прилично тут. Они проявляют активность, подходят к селу.

Ферма Олега Зеленцова находится на расстоянии семи километров от села Покровское Большеникольского сельсовета. На ней содержится 50 голов крупного рогатого скота. Животные находятся в опасности, как и люди, ухаживающие за ними.

– В соседнем совхозе медведь 32 овечки задрал. А у нас собаку – большую, хорошую. Мы подозреваем, что ее именно медведь задрал, потому что перед этим две наших собаки приходили изодранные, все в крови. А на второй раз одна из них погибла, – пожаловался Олег.

На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области опубликован приказ о регулировании численности. Разрешение на отстрел одной особи бурого медведя действует на территории Новосибирское областное общество охотников и рыболовов охотничьего хозяйства «Чулымское» с 11 октября по 9 ноября.

Ранее в Убинском районе другой медведь напал на овец. Владелец пожаловался, что потерял 30 голов, но пока найдены останки только 11-ти.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Чулымский район Медведь Ферма Коровы
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Комментарии
1
Простой сибиряк
6 минут
Ни разу не поверю, что й фермера нет незарегистрированного ствола
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