Завели собаку? Как не стать объектом ненависти соседей

Кинолог рассказала, что делать, если собака хулиганит, оставаясь одна Источник: Городские порталы

Заведя собаку в городской квартире, некоторые сразу обретают врагов в лице соседей. Чаще всего причина в том, что, оставаясь дома один, пес начинает выть, скулить, лаять или шуметь, разнося от нечего делать ваше жилище. Кинолог с 20-летним стажем Елена Михеева рассказала, как справиться с такой проблемой. Подробности смотрите в видео чуть выше.

Один из главных советов — приучать собаку оставаться в одиночестве уже буквально через 10–14 дней после того, как она у вас появилась. В это время заканчивается период адаптации и животное можно начать приучать к новым правилам. В начале можно оставлять питомца просто в соседней комнате или в кухне. Хотя бы на пять минут.

— Заходить можно только тогда, когда собака молчит. Потому что если вы зайдете в тот момент, когда пес лает, воет или скулит, то он поймет, что это работает и нужно всегда так делать, чтобы хозяин вернулся, — пояснила кинолог.