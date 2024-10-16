Завели собаку? Как не стать объектом ненависти соседей

Заведя собаку в городской квартире, некоторые сразу обретают врагов в лице соседей. Чаще всего причина в том, что, оставаясь дома один, пес начинает выть, скулить, лаять или шуметь, разнося от нечего делать ваше жилище. Кинолог с 20-летним стажем Елена Михеева рассказала, как справиться с такой проблемой. Подробности смотрите в видео чуть выше.
Один из главных советов — приучать собаку оставаться в одиночестве уже буквально через 10–14 дней после того, как она у вас появилась. В это время заканчивается период адаптации и животное можно начать приучать к новым правилам. В начале можно оставлять питомца просто в соседней комнате или в кухне. Хотя бы на пять минут.
— Заходить можно только тогда, когда собака молчит. Потому что если вы зайдете в тот момент, когда пес лает, воет или скулит, то он поймет, что это работает и нужно всегда так делать, чтобы хозяин вернулся, — пояснила кинолог.
Отвлечь собаку от порчи имущества можно при помощи умных игрушек, которые нужно оставлять питомцу на время своего ухода, а также ограничительных заборчиков, не дающих животному свободно проникать во все уголки квартиры. Также помогут обычные полноценные прогулки по утрам — пес набегается, устанет и, когда вы уйдете на работу, вместо того чтобы растрачивать энергию на разрушение, просто ляжет спать.