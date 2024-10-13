Мини-рысь по 130 тысяч: новосибирец продает котят, которые вырастают до 15 килограммов

Котята выглядят дикими Источник: Avito











В Новосибирске продают маленьких «рысят» — котят Чаузи Ф1. Объявление разместили на сайте Avito. Из помета остались только кошечки. Смотрим фото милых «дикарей».

— Редкий вид кошек. Маленькие рысята Чаузи Ф1. В наличии только девочки, — указано в объявлении.

Чаузи — потомки камышового кота. В зависимости от того, насколько животное по родству близко к камышовому коту, различают 4 группы Чаузи. Чем больше процент дикой крови Чаузи, тем крупнее и дороже кошка. Например, Чаузи F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания дикого камышового кота с абиссинской кошкой, и т. д.

По словам продавца, Чаузи вырастают по характеру разными Источник: Avito У продавца остались только девоч Источник: Avito

Корреспонденту НГС продавец объяснил, что стоимость котят – от 130 тысяч рублей. При этом, пока они ласковые, но с возрастом могут стать по характеру любыми.

Купить такого — дорогое удовольствие Источник: Avito











– Эти котята бывают все разные, но вырастают крупными до 15 килограммов, – отметил продавец.

На фото котята резвятся с друг другом и, видимо, с матерью. Они действительно очень похожи рысей или на своих прямых потомков — камышового кота.