«Пропало 30 овец»: в Новосибирской области разрешили застрелить бурого медведя

В Убинском районе медведь напал на овец фермера. Владелец пожаловался, что потерял 30 голов, но пока найдены останки только 11-ти.
По сообщению источника НГС, в километре от села Орловское Убинского района были обнаружены 11 трупов овец и следы медведя.
— По словам хозяина, пропало порядка 30 овец, но найдены останки 11-ти, — сообщил источник.
На сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области опубликован приказ о регулировании численности природных ресурсов. Речь идет об одном буром медведи. Разрешение действует на территории Убинского района с 10 октября по 8 ноября. Причина — угроза нанесения ущерба здоровью граждан.
В конце сентября в поле Кочковского района Новосибирской области обнаружен труп медведя.