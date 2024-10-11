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В области разрешили застрелить бурого медведя

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Животные «Пропало 30 овец»: в Новосибирской области разрешили застрелить бурого медведя

«Пропало 30 овец»: в Новосибирской области разрешили застрелить бурого медведя

Местный фермер заявил о пропаже и гибели скота из-за хищника

2 016
15 комментариев

Медведя разрешили застрелить

В Убинском районе медведь напал на овец фермера. Владелец пожаловался, что потерял 30 голов, но пока найдены останки только 11-ти.

По сообщению источника НГС, в километре от села Орловское Убинского района были обнаружены 11 трупов овец и следы медведя.

— По словам хозяина, пропало порядка 30 овец, но найдены останки 11-ти, — сообщил источник.

На сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области опубликован приказ о регулировании численности природных ресурсов. Речь идет об одном буром медведи. Разрешение действует на территории Убинского района с 10 октября по 8 ноября. Причина — угроза нанесения ущерба здоровью граждан.

В конце сентября в поле Кочковского района Новосибирской области обнаружен труп медведя.

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Комментарии
15
Объективный наблюдатель
28 минут
Что за бред. Он что туда ходил за овцами утром, в обед и вечером как на работу ?! Что то тут не то....А вообще вопрос то главный не к медведю, а к тем кто ради бабла 24 года выпиливает наши леса особенно после 2007 года.....в том числе ценные породы для китайцев , кто не восстанавливает уничтоженные в том числе странными пожарами наши леса и в пьяном угаре на квадриках в вооружении до зубов выбивает все оставшуюся живность в лесах разрушив природный баланс. Нам бы мораторий ввести на вырубку лет на 50 хотя бы , а на охоту навсегда.
ruterist
50 минут
такое ощущение что медведь пришёл уже на место где этих овец разделали, ну не сможет он 11 штук сожрать
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