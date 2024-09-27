Зверь был опасен: в поле под Новосибирском нашли труп медведя

В поле Кочковского района Новосибирской области обнаружен труп медведя. Полиция начала проверку.
— На место направлена следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции были опрошены свидетели происшествия, которые пояснили, что убитый медведь представлял угрозу работникам сельхозугодий и жителям близлежащих деревень, — объяснили в пресс-службе ведомства.
На момент публикации проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Новосибирской области выдали разрешение на убийство медведя, который задрал десятки овец рядом с селом Новосилище.