НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

зап.

 757мм 75%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19

Телесигнал прервется в Новосибирской области

Сибиряки — про работу в офисе
Турфирма кинула 20 россиян
Что интересного в стране
Новосибирцы делят дорогу с баней «Емеля»
Золотой фонд домов Новосибирска
Почему сибирячки не рожают
Откуда берётся усталость
Новости в Telegram
Происшествия Зверь был опасен: в поле под Новосибирском нашли труп медведя

Зверь был опасен: в поле под Новосибирском нашли труп медведя

Полиция начала проверку после инцидента

1 905
11 комментариев

Отмечается, что медведь представлял угрозу работникам сельхозугодий

В поле Кочковского района Новосибирской области обнаружен труп медведя. Полиция начала проверку.

— На место направлена следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции были опрошены свидетели происшествия, которые пояснили, что убитый медведь представлял угрозу работникам сельхозугодий и жителям близлежащих деревень, — объяснили в пресс-службе ведомства.

На момент публикации проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Если вам известны обстоятельства инцидента, свяжитесь с редакцией НГС

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее в Новосибирской области выдали разрешение на убийство медведя, который задрал десятки овец рядом с селом Новосилище.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Тушёнка
56 минут
А что ж вы не написали что медведя на двух машинах загнал и убил председатель районного общества охотников и рыболовов Кочковского района ?А потом делал фото с убитым зверем .А так да зверь был опасен, верим.
Grape Reflection 🍇
51 минута
Самооборона запрещена
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,30

Марина,54

Marusya,46

DP,52

Владимир,40

Юлия,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление