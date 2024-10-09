Быстрый и линючий: огромного зайца увидели на детской площадке в Новосибирске

Заяц удивил посетителей Новосибирского планетария Источник: читательница











В Новосибирске заметили крупного зайца. Он прибежал к планетарию, обследовал детскую площадку и ускакал. Биолог затруднился определить, к какому именно виду относится зверь, потому что в межсезонье беляки и русаки выглядят похожими.

Зайца увидели 9 ноября около 12.00 вблизи Новосибирского планетария.

— Водила ребенка в планетарий. Пока ждала, увидела зайца со второго этажа — большой такой, прискакал, посидел на детской площадке и скрылся в неизвестном направлении. Линючий! Не ожидала его здесь увидеть, — поделилась с НГС автор видео.

Заяц быстро убежал, но успел попасть на видео Источник: читатель НГС

Планетарий находится на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска. Как пояснил биолог Алексей Яновский, в Новосибирской области обитают два вида зайцев: аборигенный беляк и расселившийся сюда из юго-западных регионов русак.

— Встречаются гибридные особи под народным названием тумак. В редколесьях и лесостепи чаще встречаются русаки. Они выше на ногах и всегда, даже зимой, с бурым мехом вдоль спины. Беляки более характерны для лесных районов и торфяных болот. Сейчас межсезонье, и определить вид зайца на фото невозможно. Все пушные зверьки в октябре и начале ноября линяют, теряют более редкий и менее светлый мех и отращивают на себе густой и светлый, — рассказал НГС Алексей Яновский.

Он отметил, что лесистое Ключ-Камышенское плато вполне пригодно для обитания обоих видов зайцев. Эти животные не избегают окраин населенных пунктов, где зимой можно полакомиться ветками плодовых деревьев и кустарников.

Сотрудники планетария подтвердили, что к ним на территорию часто забегают зайцы.