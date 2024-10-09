НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +8

3 м/c,

зап.

 745мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69

Запретили оставлять машины на скандальной парковке у Госбанка

Как мэрия избавится от пробок
Лайфхаки для уютного дома
Оставили без школы
24-летний фермер
Надо ли гладить бельё
Список осенних грибов
Новости в Telegram
Животные Быстрый и линючий: огромного зайца увидели на детской площадке в Новосибирске

Быстрый и линючий: огромного зайца увидели на детской площадке в Новосибирске

Зайца заметили на территории Новосибирского планетария

1 188
3 комментария

Заяц удивил посетителей Новосибирского планетария

В Новосибирске заметили крупного зайца. Он прибежал к планетарию, обследовал детскую площадку и ускакал. Биолог затруднился определить, к какому именно виду относится зверь, потому что в межсезонье беляки и русаки выглядят похожими.

Зайца увидели 9 ноября около 12.00 вблизи Новосибирского планетария.

— Водила ребенка в планетарий. Пока ждала, увидела зайца со второго этажа — большой такой, прискакал, посидел на детской площадке и скрылся в неизвестном направлении. Линючий! Не ожидала его здесь увидеть, — поделилась с НГС автор видео.

Заяц быстро убежал, но успел попасть на видео

Планетарий находится на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска. Как пояснил биолог Алексей Яновский, в Новосибирской области обитают два вида зайцев: аборигенный беляк и расселившийся сюда из юго-западных регионов русак.

— Встречаются гибридные особи под народным названием тумак. В редколесьях и лесостепи чаще встречаются русаки. Они выше на ногах и всегда, даже зимой, с бурым мехом вдоль спины. Беляки более характерны для лесных районов и торфяных болот. Сейчас межсезонье, и определить вид зайца на фото невозможно. Все пушные зверьки в октябре и начале ноября линяют, теряют более редкий и менее светлый мех и отращивают на себе густой и светлый, — рассказал НГС Алексей Яновский.

Он отметил, что лесистое Ключ-Камышенское плато вполне пригодно для обитания обоих видов зайцев. Эти животные не избегают окраин населенных пунктов, где зимой можно полакомиться ветками плодовых деревьев и кустарников.

Сотрудники планетария подтвердили, что к ним на территорию часто забегают зайцы.

В ноябре 2023 года новосибирские дачники заметили белых зайцев на своих огородах.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
10 минут
9 ноября какого года?
Гость
8 минут
А мне сначала прочиталось Быстрый и Вонючий
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Елена,47

Ксеня,51

Елена,40

Иван,39

Ilya,36

Евгений,41

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление