Хвать, а в руках пусто: орангутанги решили поиграть с мыльными пузырями — видео из Новосибирского зоопарка

Приматы пытались поймать пузыри Источник: Сергей Ильтяков











Пара орангутангов Бату и Мишель устроили игры с мыльными пузырями. Забавное видео из Новосибирского зоопарка опубликовал Сергей Ильтяков на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах можно заметить, как один из сотрудников зоопарка через решетку запустил в вольер сотни мыльных пузырей. Орангутанги пытаются их поймать, но, схватив пузыри, с интересом замечают, что в лапах у них пусто.

Источник: Сергей Ильтяков

Впервые в Новосибирский зоопарк орангутангов привезти 2008 году. Из Чехии был доставлен самец Бату 1999 года рождения, а из Московского зоопарка — самец Захар 2000 года рождения.

Орангутанов отличает миролюбивый нрав. С ними можно договариваться. Они всегда знают, что именно у них просят сотрудники зоопарка, но часто норовят поторговаться, давая взамен предложенным изюму и орешкам какой-нибудь мусор. Потом понимают, что хитрость снова не сработала, и отдают нужную вещь.