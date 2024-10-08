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Животные Хвать, а в руках пусто: орангутанги решили поиграть с мыльными пузырями — видео из Новосибирского зоопарка

Хвать, а в руках пусто: орангутанги решили поиграть с мыльными пузырями — видео из Новосибирского зоопарка

Пузыри в вольер запустил один из сотрудников зверинца

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10 комментариев

Приматы пытались поймать пузыри

Пара орангутангов Бату и Мишель устроили игры с мыльными пузырями. Забавное видео из Новосибирского зоопарка опубликовал Сергей Ильтяков на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах можно заметить, как один из сотрудников зоопарка через решетку запустил в вольер сотни мыльных пузырей. Орангутанги пытаются их поймать, но, схватив пузыри, с интересом замечают, что в лапах у них пусто.

Впервые в Новосибирский зоопарк орангутангов привезти 2008 году. Из Чехии был доставлен самец Бату 1999 года рождения, а из Московского зоопарка — самец Захар 2000 года рождения.

Орангутанов отличает миролюбивый нрав. С ними можно договариваться. Они всегда знают, что именно у них просят сотрудники зоопарка, но часто норовят поторговаться, давая взамен предложенным изюму и орешкам какой-нибудь мусор. Потом понимают, что хитрость снова не сработала, и отдают нужную вещь.

Ранее котенок дальневосточных леопардов открыл охоту на хвост мамы. Малыш пытался схватить добычу лапами и зубами.

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Комментарии
10
Гость
1 час
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 - Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
Гость
1 час
а при чем тут украинская минералка ??
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