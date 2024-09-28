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Животные Застрелил двух косуль: мужчину с ружьем задержали в Куйбышевском районе

Застрелил двух косуль: мужчину с ружьем задержали в Куйбышевском районе

Местного жителя подозревают в незаконной охоте

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1 комментарий

У подозреваемого было ружье

В Новосибирской области в Куйбышевском районе 54-летнего мужчину задержали за незаконную охоту. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

В отдел полиции поступило сообщение о факте незаконной охоты на территории заказника. На место выехали сотрудники, которые задержали мужчину. У местного жителя изъяли охотничьи ружья и патроны.

— Подозреваемый дал признательные показания, что произвел отстрел двух особей косуль без разрешительных документов. Предварительно установлено, что противоправными деяниями подозреваемый причинил ущерб животному миру Новосибирской области в размере 80 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК Р (незаконная охота). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

В поле Кочковского района Новосибирской области вчера, 27 сентября, обнаружили труп медведя. Полиция начала проверку.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Этого тоже берём. Будет на СВО снайпером.
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