Застрелил двух косуль: мужчину с ружьем задержали в Куйбышевском районе

У подозреваемого было ружье Источник: МВД по Новосибирской области











В Новосибирской области в Куйбышевском районе 54-летнего мужчину задержали за незаконную охоту. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

В отдел полиции поступило сообщение о факте незаконной охоты на территории заказника. На место выехали сотрудники, которые задержали мужчину. У местного жителя изъяли охотничьи ружья и патроны.

— Подозреваемый дал признательные показания, что произвел отстрел двух особей косуль без разрешительных документов. Предварительно установлено, что противоправными деяниями подозреваемый причинил ущерб животному миру Новосибирской области в размере 80 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК Р (незаконная охота). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.