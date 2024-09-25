Нежные рыси: милое видео с ухаживаниями хищников сняли в Новосибирском зоопарке — смотрим кадры

Сибирские рыси вышли на прогулку в Новосибирском зоопарке. Большие кошки устроили день чистоты и начали вылизывать друг другу шерсть — ухаживания хищников сняли на видео.
Кадры с обитателями зоопарка опубликовала постоянная гостья учреждения Анна Новикова. Смотрим видео.
На снятых кадрах видно, что хищники находятся в вольере на улице. Дикие коты решили проявить заботу, вылизывая шерсть — они старательно ухаживают друг за другом.
На сайте Новосибирского зоопарка сказано, что рыси содержаться в учреждении давно — с 1968 года получено 207 детенышей. По информации специалистов, большие кошки показывают себя замечательными родителями.
— В нашем зоопарке рыси часто содержатся большими семьями: самец, две самки и их детёныши. Самки отлично уживаются вместе, самец ладит со всеми: и с детьми, и с их мамами, — объясняли в зоопарке.
Недавно котенок дальневосточных леопардов решил поиграть с тыквой в Новосибирском зоопарке. Детеныш появился на свет этим летом.