Нежные рыси: милое видео с ухаживаниями хищников сняли в Новосибирском зоопарке — смотрим кадры

Видео, как большин кошки ухаживают друг за другом, сняла посетительница зоопарка Источник: Анна Новикова/youtube











Сибирские рыси вышли на прогулку в Новосибирском зоопарке. Большие кошки устроили день чистоты и начали вылизывать друг другу шерсть — ухаживания хищников сняли на видео.

Кадры с обитателями зоопарка опубликовала постоянная гостья учреждения Анна Новикова. Смотрим видео.

Рыси давно содержаться в Новосибирскм зоопарке Источник: Анна Новикова/youtube

На снятых кадрах видно, что хищники находятся в вольере на улице. Дикие коты решили проявить заботу, вылизывая шерсть — они старательно ухаживают друг за другом.

На сайте Новосибирского зоопарка сказано, что рыси содержаться в учреждении давно — с 1968 года получено 207 детенышей. По информации специалистов, большие кошки показывают себя замечательными родителями.

— В нашем зоопарке рыси часто содержатся большими семьями: самец, две самки и их детёныши. Самки отлично уживаются вместе, самец ладит со всеми: и с детьми, и с их мамами, — объясняли в зоопарке.