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Животные «Котенок-ягненок»: в Новосибирске продают котенка в гипоаллергенной шубке — сколько за него просят

«Котенок-ягненок»: в Новосибирске продают котенка в гипоаллергенной шубке — сколько за него просят

Продавец называет характер животного волшебным

1 017
3 комментария

По информации продавца, речь идет о котенке породы манчкин

В Новосибирске выставили на продажу котенка с кудрявой шерстью. Продавец готов отдать покупателю питомца за 50 тысяч рублей.

Объявление о поиске хозяина для животного опубликовали на сайте «Авито» 22 сентября. Согласно ему, на продажу выставили 4-месячного котенка породы манчкин.

— Котенок-ягненок. Лапки короткие. Шубка гиппоаллергенная, кудрявая, — написал продавец. — Характер волшебный.

Стоимость питомца составляет 50 тысяч рублей

По данным продавца, у котенка хороший аппетит, он привит, животное готовы доставить будущему покупателю. Судя по адресу, который указан в объявлении, питомец находится в районе Красного проспекта.

Указаная цена действует, если кота будут покупать не в разведение. Продажа в разведение также предусмотрена, но условия не названы

В июле в Новосибирске выставили на продажу котят американской короткошерстной кошки. За одного котенка просили 60 тысяч рублей.

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Комментарии
3
Гость
19 минут
Милый барашек 🐏😊
Гость
20 минут
500000 рублей возьму, если хозяин котёнка-ягнёнка оставит его себе и улетит в Антарктиду в поисках пингвинёнков-котёнков и прочих млекопитающих.
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