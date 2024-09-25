«Котенок-ягненок»: в Новосибирске продают котенка в гипоаллергенной шубке — сколько за него просят

По информации продавца, речь идет о котенке породы манчкин Источник: Sun/avito.ru











В Новосибирске выставили на продажу котенка с кудрявой шерстью. Продавец готов отдать покупателю питомца за 50 тысяч рублей.

Объявление о поиске хозяина для животного опубликовали на сайте «Авито» 22 сентября. Согласно ему, на продажу выставили 4-месячного котенка породы манчкин.

— Котенок-ягненок. Лапки короткие. Шубка гиппоаллергенная, кудрявая, — написал продавец. — Характер волшебный.

Стоимость питомца составляет 50 тысяч рублей Источник: Sun/avito.ru











По данным продавца, у котенка хороший аппетит, он привит, животное готовы доставить будущему покупателю. Судя по адресу, который указан в объявлении, питомец находится в районе Красного проспекта.

Указаная цена действует, если кота будут покупать не в разведение. Продажа в разведение также предусмотрена, но условия не названы