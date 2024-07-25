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Животные «Глаза смотрят прямо в душу»: в Новосибирске продают котят американской короткошерстной кошки за 60 тысяч рублей

«Глаза смотрят прямо в душу»: в Новосибирске продают котят американской короткошерстной кошки за 60 тысяч рублей

Котятам исполнилось около двух месяцев

532
2 комментария
Котят готовы отправить в любой город России

В Новосибирске продают котят американской короткошерстной кошки. Как следует из объявления на сайте Avito, за одного котенка просят 60 тысяч рублей.

Из текста объявления следует, что продают котят мальчиков и девочек. Им исполнилось около полутора-двух месяцев. Есть котят разного окраса — «серебро» и «браун».

— По характеру порода суперласковая и ручная. Отлично ладят с детьми и домашними питомцами. Здоровье отменное. Тело мощное, мускулистое. И глаза! Зеленые, умные, проницательные, смотрят вам прямо в душу, — так описывает породу продавец.

У котят есть все необходимые документы и прививки. Продавец также пишет, что готов отправить их в любой город России.

Американские короткошерстные кошки были заведены в Северную Америку из Европы вместе с первыми поселенцами, их предки — корабельные коты, которые защищали склады с провизией от мышей. Сейчас это одна из десяти самых популярных породистых кошек в США.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу редкого волнистого котенка породы девон-рекс. За него просят 80 тысяч рублей.

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Комментарии
2
Гость
25 июля 2024, 00:15
Никто в здравом уме не позарится на такое 👎 Остаётся лишь пожалеть незадачливого заводчика, польстившегося на здешнюю пустую рекламу.
Гость
25 июля 2024, 00:33
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