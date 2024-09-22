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Животные Патологически большой размер яйца: ящерице сделали операцию, так как она сама не могла совершить кладку

Патологически большой размер яйца: ящерице сделали операцию, так как она сама не могла совершить кладку

Животное стремительно теряло вес

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2 комментария

Ящерице сделали операцию

Самке ящерицы из рода эублефара пришлось делать операцию, так как она не могла сама совершить кладку. О случае рассказали в новосибирской ветклинике «ИнТерра».

Как написали в социльных сетях клиники, ящерица поступила с признаками дистоции, то есть с осложнением во втором периоде родов. Животное стремительно теряло вес и запас питательных веществ из хвоста.

— Проведена овариосальпингэктомия (удаление яичников и яйцеводов). Причиной данного состояния послужил патологически большой размер яйца, — отметили в ветклинике.

На следующий день после операции эублефара выписана домой с постоперационными рекомендациями.

В Новосибирске летом щенка чуть не переехали грейдером, но его спасли сотрудники ФСБ. Собаке сделали операцию на лапке.

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Ящерица Новосибирск Ветклиника Операция
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Комментарии
2
Почётный гражданин Левосибирска
10 минут
Почему без пометки "СРОЧНО"?
Гость
43 минуты
Эх, хоть за ящерицу порадоваться...
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