Патологически большой размер яйца: ящерице сделали операцию, так как она сама не могла совершить кладку

Самке ящерицы из рода эублефара пришлось делать операцию, так как она не могла сама совершить кладку. О случае рассказали в новосибирской ветклинике «ИнТерра».
Как написали в социльных сетях клиники, ящерица поступила с признаками дистоции, то есть с осложнением во втором периоде родов. Животное стремительно теряло вес и запас питательных веществ из хвоста.
— Проведена овариосальпингэктомия (удаление яичников и яйцеводов). Причиной данного состояния послужил патологически большой размер яйца, — отметили в ветклинике.
На следующий день после операции эублефара выписана домой с постоперационными рекомендациями.
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