Патологически большой размер яйца: ящерице сделали операцию, так как она сама не могла совершить кладку

Ящерице сделали операцию Источник: Ветеринарная клиника ИнТерра ONLINE / «ВКонтакте»

Самке ящерицы из рода эублефара пришлось делать операцию, так как она не могла сама совершить кладку. О случае рассказали в новосибирской ветклинике «ИнТерра».

Как написали в социльных сетях клиники, ящерица поступила с признаками дистоции, то есть с осложнением во втором периоде родов. Животное стремительно теряло вес и запас питательных веществ из хвоста.

— Проведена овариосальпингэктомия (удаление яичников и яйцеводов). Причиной данного состояния послужил патологически большой размер яйца, — отметили в ветклинике.

На следующий день после операции эублефара выписана домой с постоперационными рекомендациями.