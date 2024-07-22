Сотрудники ФСБ спасли щенка из-под грейдера — собаке пришлось делать экстренную операцию

Щенка назвали Фася — в честь сотрудников ведомства, которые ее спасли Источник: ГБР_ZOO_НСК/ Vk.com











В Новосибирске щенка чуть не переехали грейдером, но его спасли сотрудники ФСБ. Об этом рассказали зоозащитники в группе «ГБР_ZOO_НСК» во ВКонтакте.

По словам волонтеров, несколько дней назад к ним обратилась местная жительница Ксения, с которой они уже ранее сотрудничали. Ксения попросила помочь силовикам, которые были на выезде и нашли щенков. Как оказалось, этих щенков несколько недель назад волонтеры уже поймали на помойке.

Животных после спасения передали кураторам, которые сделали импровизированные вольеры, каждый день кормили щенков и занимались пристроем. Вольеры находились недалеко от незаконных построек, которые решили снести грейдером. Так как работа по сносу была связана с мигрантами, то на месте были и сотрудники ФСБ.

— Конечно, вольерчики с щенками не тронули. Но несколько малышей каким-то образом оказались под одной из построек. Мужчины заметили одного щенка и вытащили из-под грейдера. Спасибо им за человечность, они были с нами на связи и благодаря быстрому реагированию доставили малышку в клинику «Ветлекарь», — рассказали волонтеры.

Пострадавший щенок оказался девочкой. Ей экстренно сделали операцию, которая помогла сохранить лапку. Волонтеры назвали щенка Фася в честь ФСБ. Сейчас щенок находится в стационаре, где пробудет еще неделю. На внутренней стороне лапки сильные повреждения от грейдера.

В пресс-службе ФСБ не смогли оперативно подтвердить информацию, но добавили, что такая ситуация не исключена.

В новосибирском аэропорту Толмачево в ночь с 10 на 11 июля пассажиры бросили кошку с котенком. Об этом редакции НГС рассказала сотрудница аэропорта Ольга.