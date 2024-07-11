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Животные эксклюзив «Оформили как потерянный багаж»: кошку с котенком бросили в аэропорту Толмачево — их хозяев звали по громкой связи

«Оформили как потерянный багаж»: кошку с котенком бросили в аэропорту Толмачево — их хозяев звали по громкой связи

За животными пока ухаживают сотрудники аэропорта

2 071
17 комментариев
Животные чувствуют себя хорошо

В новосибирском аэропорту Толмачево в ночь с 10 на 11 июля пассажиры бросили кошку с котенком. Об этом редакции НГС рассказала сотрудница аэропорта Ольга.

По ее словам, животные были в маленькой переноске. Сотрудники предполагают, что у животных было что-то не так с документами и хозяева решили их оставить.

— Хозяев звали по громкой связи, но они не объявились. Улетели. Животных оформили как потерянный багаж. Может, кто-то захочет спасти животинку. Пока им временно предоставили клетку-переноску из невостребованных, кормят тем, что себе на обед принесли. Выпускать нельзя, долго держать нельзя, — рассказала Ольга.

Котенок уже ест сам и с хорошим аппетитом. Сейчас котята находятся у сотрудников ЛОВД. Им ищут новых хозяев.

НГС обратился также за комментарием в пресс-службу аэропорта.

В июне на борту самолета авиакомпании Utair умерла кошка. Рейс UT783 следовал из аэропорта Внуково в Анталью.

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Новосибирск Кошка Аэропорт Толмачево
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Комментарии
17
224274911
11 июля 2024, 16:28
Хорошая кошка .Чистая .
Гость
11 июля 2024, 16:23
люди хуже животных😿...предатели мерзкие 😠
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