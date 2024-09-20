Брошенному мейн-куну ищут вторую семью за полгода — кошка против ходить по делам на улицу

Новосибирские волонтеры ищут дом 6-летней кошке породы мейн-кун. Кошку полгода назад спасли с улицы, но ужиться с ней новые владельцы так и не смогли.
— Она была подобрана на улице, забрали в дом. А спустя полгода возвращают обратно. Хозяева решили, что она должна ходить на улицу по делам. Кошка против — она ходит в опилки, — объяснили волонтеры в объявлении.
Кошку отдадут в дом, где нет других кошачьих. Она ласковая, любит детей и ест специальный корм, который назначают при гастрите. Животное привито и стерилизовано.
На звонки корреспондента НГС волонтер не ответила.
В Новосибирске также бесплатно отдают пушистую кошку мейн-куна по кличке Горчица. У питомца нет одного глаза, ей регулярно нужно принимать и лекарства от лейкоза.