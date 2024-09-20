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Животные Брошенному мейн-куну ищут вторую семью за полгода — кошка против ходить по делам на улицу

Брошенному мейн-куну ищут вторую семью за полгода — кошка против ходить по делам на улицу

Животное отдают в дом, где нет других кошачьих

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14 комментариев

Кошка готова ходить только в лоток

Новосибирские волонтеры ищут дом 6-летней кошке породы мейн-кун. Кошку полгода назад спасли с улицы, но ужиться с ней новые владельцы так и не смогли.

— Она была подобрана на улице, забрали в дом. А спустя полгода возвращают обратно. Хозяева решили, что она должна ходить на улицу по делам. Кошка против — она ходит в опилки, — объяснили волонтеры в объявлении.

Кошку отдадут в дом, где нет других кошачьих. Она ласковая, любит детей и ест специальный корм, который назначают при гастрите. Животное привито и стерилизовано.

На звонки корреспондента НГС волонтер не ответила.

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В Новосибирске также бесплатно отдают пушистую кошку мейн-куна по кличке Горчица. У питомца нет одного глаза, ей регулярно нужно принимать и лекарства от лейкоза.

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Комментарии
14
МАРГО
23 минуты
Да кто же уживётся с таким огромным комком шерсти. Ходи, ухаживай за ним... Делать больше нечего...
Гость
49 минут
На помойке много места для бомжей и кошек. Тратить свою жизнь на животное, гробить силы и время на него, да ещё приличную сумму денег, это надо быть больным. Место кошки на улице, мышей ловить.
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