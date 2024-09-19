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Животные Дорогие домашние животные Папу привезли из Шанхая: миниатюрного щенка с мягкой шерстью продают в Новосибирске — цена впечатляет

Папу привезли из Шанхая: миниатюрного щенка с мягкой шерстью продают в Новосибирске — цена впечатляет

Вес ее родителей не превышает 2,5 килограммов

1 845
14 комментариев

Забрать щенка в семью можно будет через месяц

В Калининском районе Новосибирска на продажу выставили щенка породы мальтипу за 300 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

— Продается восхитительная девочка мальтипу F1. Спокойная, ласковая и очень маленькая, — говорится в объявлении.

Продавец пишет, что мама щенка — чистокровная мальтийская болонка с чемпионской родословной, папа — той-пудель, привезённый из Шанхая. Вес каждого из родителей не превышает 2,5 килограммов.

На левом фото — мама, на правом — папа

Поколение гибридизации F1 означает, что щенок наследует от обоих родителей по 50% их генов. Мальтипу поколения F1 обладают более мягкой шерстью и считаются наиболее востребованными гибридами породы.

По словам продавца, щенок родился 11 августа 2024 года и будет готов к переезду в новую семью после двух месяцев. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с автором объявления.

Ранее в Новосибирске выставили котят саванны за 600 тысяч рублей.

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Комментарии
14
Антонин Новый
55 минут
покупают?
Татьяна 53
45 минут
Что дальше то с ней делать, скоро самим кушать будет нечего
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