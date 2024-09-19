Папу привезли из Шанхая: миниатюрного щенка с мягкой шерстью продают в Новосибирске — цена впечатляет

Забрать щенка в семью можно будет через месяц Источник: Avito











В Калининском районе Новосибирска на продажу выставили щенка породы мальтипу за 300 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

— Продается восхитительная девочка мальтипу F1. Спокойная, ласковая и очень маленькая, — говорится в объявлении.

Продавец пишет, что мама щенка — чистокровная мальтийская болонка с чемпионской родословной, папа — той-пудель, привезённый из Шанхая. Вес каждого из родителей не превышает 2,5 килограммов.

На левом фото — мама, на правом — папа Источник: Avito











Поколение гибридизации F1 означает, что щенок наследует от обоих родителей по 50% их генов. Мальтипу поколения F1 обладают более мягкой шерстью и считаются наиболее востребованными гибридами породы.

По словам продавца, щенок родился 11 августа 2024 года и будет готов к переезду в новую семью после двух месяцев. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с автором объявления.