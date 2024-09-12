Прыгают и грызут ветки: как проводят время кенгуру Беннетта — милое видео из Новосибирского зоопарка

Детеныши находятся в сумке до 6-8 месяцев Источник: Новосибирский зоопарк / Telegram











В Новосибирском зоопарке показали, как проводят время кенгуру Беннетта. Видео с сумчатыми зверьками опубликовали в Telegram-канале учреждения.

На видеозаписи можно увидеть, как кенгуру грызет ветку деревца, которое растет в их вольере. Детеныши жуют травку, находясь при этом в сумке — мама для этого специально наклоняется.

На следующих кадрах видно, как ловко кенгуру передвигаются по вольеру прыжками, немного сгорбившись. Это выглядит и мило, и забавно.

Источник: Новосибирский зоопарк / Telegram

В зоопарке объясняют, что кенгуру Бенетта является уникальным видом, обитающим во влажных тропических лесах северо-восточной части Квинсленда, Австралия. Его ареал весьма ограничен, занимая площадь менее 4 тысяч квадратных километров.

Самцы этого вида могут весить от 11,5 до почти 14 килограммов, в то время как вес самок колеблется от 8 до 10,6 килограммов.

Новорожденные кенгурята появляются на свет в очень крошечном размере, и их путь от родового отверстия до сумки обычно незаметен. Вес новорожденного кенгуренка составляет всего 1 грамм. Вылезать из сумки детёныши начинают только в возрасте 6-8 месяцев.