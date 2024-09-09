«Запах хлора невыносимый»: сибиряк заявил о массовой гибели голубей на Связистов

Неизвестный также рассыпал кусочки хлеба в белый хлорный порошок Источник: читатель НГС Виктор











В Новосибирске на Юго-Западном жилмассиве массово умерли голуби. Местные считают, что птиц могли отравить порошком хлора. Информацией о гибели птиц с НГС поделился один из очевидцев Виктор.

Виктор заметил мертвых голубей у дома Связистов, 145 в понедельник, 9 сентября. Виктор сообщил, что заметил мертвых птиц, а также сильный запах хлора.

— Птицы лежат у Бульвара Победы, кто-то рассыпал порошок хлора. После дождя вся эта гадость растворилась и запах стоит невыносимый. Птицы тоже начали умирать, — рассказал НГС Виктор.

Новосибирец также добавил, что видел как минимум десяток мертвых голубей

Как объяснил корреспонденту НГС биолог Алексей Яновский, на снятых Виктором кадрах не чистый порошок хлора, а хлорная известь, которая используется, в том числе для обеззараживания питьевой воды.

— Думаю, что кто-то из местных жителей «попудрил» площадку, где собираются голуби, порошком хлорной извести, как бы для обеззараживания их помета. Если рядом разбросаны куски хлеба — то голуби действительно могли отравиться, — рассказал Алексей Яновский.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в диспетчерскую службу УК «СПАС-Дом», которая обслуживает дом по адресу Связистов, 145. В диспетчерской сообщили, что заявок от жителей по факту отравления голубей к ним не поступало.