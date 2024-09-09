Пьяный сибиряк отпинал добермана Ареса — он хотел насолить бывшей жене

Доберман по имени Арес не выглядит беззащитным созданием, но спасать его все равно пришлось людям Источник: предоставлено АБ «Гвардия»











Пьяный сибиряк отпинал добермана, чтобы насолить своей бывшей жене. Вместе с собакой он пришел к ней на работу, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

— Привел к своей бывшей жене на работу собаку породы доберман по кличке Арес и стал её пинать. Прибывшие бойцы ГБР-76 отняли собаку у хулигана и выпроводили его из магазина, — рассказали в охранном предприятии.

Понять, что стало причиной конфликта, бойцы ГБР не смогли: мужчина был слишком пьян, чтобы объяснить, чего он хотел добиться. Девушку и ее пса отвезли в безопасное место. Ради того, чтобы спрятать Ареса, продавщицу даже отпустили с работы.