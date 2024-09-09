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Животные Пьяный сибиряк отпинал добермана Ареса — он хотел насолить бывшей жене

Пьяный сибиряк отпинал добермана Ареса — он хотел насолить бывшей жене

Собаку и ее хозяйку пришлось спасать чоповцам

1 724
18 комментариев

Доберман по имени Арес не выглядит беззащитным созданием, но спасать его все равно пришлось людям

Пьяный сибиряк отпинал добермана, чтобы насолить своей бывшей жене. Вместе с собакой он пришел к ней на работу, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

— Привел к своей бывшей жене на работу собаку породы доберман по кличке Арес и стал её пинать. Прибывшие бойцы ГБР-76 отняли собаку у хулигана и выпроводили его из магазина, — рассказали в охранном предприятии.

Понять, что стало причиной конфликта, бойцы ГБР не смогли: мужчина был слишком пьян, чтобы объяснить, чего он хотел добиться. Девушку и ее пса отвезли в безопасное место. Ради того, чтобы спрятать Ареса, продавщицу даже отпустили с работы.

Ранее НГС писал о том, что пьяный сибиряк отнял у инвалида костыль и избил его в наукограде Кольцово.

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Комментарии
19
Лучший друг
9 сентября 2024, 16:21
вот кто здесь настоящее животное
трям-брям
9 сентября 2024, 16:17
О чём статья-то?
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