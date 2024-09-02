«Вела себя странно»: редкая птица залетела в новосибирский огород — что это за особь

Загадочной птицей оказался дубонос, редко встречающийся в наших широтах Источник: Читательница НГС











Жительница Новосибирской области встретила неизвестную ей птицу на своём дачном участке. По словам читательницы НГС, поведение этой особи показалось ей странным.

— Вчера в огороде стайка таких птичек клевала семена подсолнухов. Одна птичка отстала. Вела себя странно. Подпускала к себе очень близко, даже удалось её потрогать. Что за птица? Раньше таких ни когда не видела, — задаётся вопросом жительница рабочего посёлка Ордынское.

Новосибирский биолог рассказал НГС, что на фото — дубонос. Эта птица редко встречается в регионе. Дубоносы живут во всей лесной зоне Западной Европы, встречаются в Кемеровской области. Но там их видят редко, так как в населенные пункты и на дачные участки дубоносы залетают по одиночке и только в сезон осенне-зимних кочевок.

— Это специалист по раскалыванию мощным клювом косточек черемухи, в том числе садовой виргинской черемухи, черевишни и нашей мелкой вишни, — добавил специалист.