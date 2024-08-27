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Животные «Могут посидеть на подоконнике, как голуби»: сибирячка прикормила коршунов на своем окне — эффектное видео

«Могут посидеть на подоконнике, как голуби»: сибирячка прикормила коршунов на своем окне — эффектное видео

Дарья Данилова живет на ОбьГЭСе и периодически угощает хищных птиц мясом — они в восторге

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13 комментариев

Хищные птицы давно сообразили: на карнизе окна Дарьи для них бывает приготовлено угощение

Жительница Новосибирска Дарья Данилова прикормила коршунов на собственном окне. Девушка выгладывает угощение для птиц прямо на карнизе, а потом снимает впечатляющие фото и видео. Удивительными снимками она поделилась с НГС.

Впервые Дарья решила покормить хищных птиц, когда жила на 25 этаже, и съезжая с квартиры, думала, что необычный опыт повторить больше не удастся. Но оказалось, что и в новом жилье на 10-м этаже можно стать птичьей кормилицей:

— Кормлю их, честно говоря, не часто, так как понимаю что в первую очередь это хищники, которым нельзя лениться, — рассказала Дарья. — Бывает, могу месяц не кормить, а в другой месяц раза 2-3 покормлю. Всё же природа — она и есть природа, порой хочется наблюдать за такими птицами и другой живностью, но при этом не сильно вмешиваться в их уклад жизни.

Иногда к окну девушки слетаются сразу несколько птиц. Она различает их по поведению

В качестве угощения Дарья использует курицу или говядину, если готовит из фарша, может слепить для коршунов фрикадельку. Говорит, от такого угощения, пернатые соседи тоже не отказываются. Некоторых птиц она уже узнает фактически «в лицо».


— Иногда узнать их очень сложно, например, в последний раз к окну слетелись 6-7 коршунов. Но в другой раз могу понять: если [например] подлетает взрослый, с явным отличием в виде ободранного хвоста. Плюс, по своим наблюдениям, скажу, что взрослые птицы берут еду быстро. А вот молодые коршуны могут и на подоконнике посидеть, как голуби, или сесть на крышу балкона и выпрашивать добавку, — поделилась девушка.

Необычное хобби сибирячки поддерживает и ее семья: маленький сын Дарьи, по опыту мамы, готов кормить птиц мясом, даже если это не коршуны. Хотя поначалу хищные соседи малыша пугали:

— Кормим птиц мы с мужем, а дети просто наблюдатели, — рассказала девушка. — Сын даже может залезть на стул, посмотреть на подоконник и сказать: «съел мясо», намекать что пора бы ещё дать. Конечно, первое время сын мог вздрогнуть, если в этот момент подлетал коршун. Я тоже до сих пор пугаюсь резкого звука когтей, поэтому ставлю штатив, чтобы потом [на видео] наслаждаться тем, как близко они могут подлетать.

Ранее НГС писал о другой семье, которая тоже подкармливает птиц. Кроме коршунов сибиряки угощают ворон, голубей и дятлов.

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Коршун Хищные птицы Дикие животные
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Комментарии
13
Радио Свобода
27 августа 2024, 12:01
С Приморской 10/1 в целом вид на море, ГЭС и реку зашибись =) А с коршунами вообще ок!
Голая правда
27 августа 2024, 11:54
А потом у соседей кошки таинственно исчезают. Дарья, остановись. Не приманивай хищных мощных птиц к жилому дому.
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