«Обживаются на новом месте»: куда из Новосибирска вывезли двух красных волчиц

Волчиц привезли в Екатеринбургский зоопарк. Источник: Сергей Нечаев и Александр Сырцев, Екатеринбургский зоопарк/vk.com











Из Новосибирска увезли двух молодых красных волчиц. Выяснилось, что теперь хищницы живут на Урале — их привезли в Екатеринбургский зоопарк.

Об этом сказано в группе зоопарка во «ВКонтакте».

— Рэйна и Кари прибыли в наш зоопарк из Новосибирска. Характеры у годовалых сестер различные, — сказано в сообщении. — Рэйна активна, энергична, постоянно в движении. Кари, напротив, предпочитает спокойно улечься и наблюдать за происходящим.

Как сообщили в зоопарке, сейчас животные обживаются на новом месте — понаблюдать за ними можно в вольерах. В рацион волков входят такие продукты, как говядина, рыба, яйцо, живой корм и кура.

Кроме хищниц из Сибири, в учреждение поступил арктический волк из Ижевска.

Когда животных увезли из Новосибирска, в зоопарке затруднились сообщить.

В мае в Новосибирском зоопарке появился детеныш белолицых саки. Это первый детеныш такого вида, который родился в российском зоопарке.