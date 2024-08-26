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Животные «Обживаются на новом месте»: куда из Новосибирска вывезли двух красных волчиц

«Обживаются на новом месте»: куда из Новосибирска вывезли двух красных волчиц

Сестер Рэйну и Кари перевезли из одного зоопарка в другой

551
8 комментариев

Волчиц привезли в Екатеринбургский зоопарк.

Из Новосибирска увезли двух молодых красных волчиц. Выяснилось, что теперь хищницы живут на Урале — их привезли в Екатеринбургский зоопарк.

Об этом сказано в группе зоопарка во «ВКонтакте».

— Рэйна и Кари прибыли в наш зоопарк из Новосибирска. Характеры у годовалых сестер различные, — сказано в сообщении. — Рэйна активна, энергична, постоянно в движении. Кари, напротив, предпочитает спокойно улечься и наблюдать за происходящим.

Как сообщили в зоопарке, сейчас животные обживаются на новом месте — понаблюдать за ними можно в вольерах. В рацион волков входят такие продукты, как говядина, рыба, яйцо, живой корм и кура.

Кроме хищниц из Сибири, в учреждение поступил арктический волк из Ижевска.

Когда животных увезли из Новосибирска, в зоопарке затруднились сообщить.

В мае в Новосибирском зоопарке появился детеныш белолицых саки. Это первый детеныш такого вида, который родился в российском зоопарке.

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Комментарии
8
274452
26 августа 2024, 17:51
Классных особей увозят а ерунду покупают! Пусть зоопарк это объяснит!
Гость
26 августа 2024, 17:36
💩💩
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