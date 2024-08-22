Первый в России детеныш белолицего саки родился в Новосибирске — мать не смогла о нем позаботиться

Детеныш родился в мае Источник: «Новосибирский зоопарк» / Telegram











В Новосибирском зоопарке появился детеныш редкого вида приматов — белолицых саки. Это первый детеныш такого вида, который родился в российском зоопарке.

Белолицых саки завезли в Новосибирский зоопарк в 2018 году. Детеныш, которого назвали Кешей, родился 12 мая. Из-за некоторых обстоятельств мать не смогла самостоятельно ухаживать за малышом.

— Заботу о нем взяла на себя заведующая ветеринарным отделом Светлана Верхоланцева. На протяжении первого месяца маленький саки, которого назвали Кеша, постоянно находился рядом с ней. Кроху кормили молочной смесью из бутылочки, устроили ему теплое, уютное гнездышко, и по мере его взросления создавали условия для игр и движения, — говорится в сообщении Telegram-канала Новосибирского зоопарка.

Сейчас, когда Кеша подрос, его переселили в павильон для мелких приматов и пингвинов. Но сотрудники зоопарка по-прежнему относятся к нему, как к маленькому ребенку, продолжая заботиться о его питании и развитии. Теперь детеныш пробует не только молочную смесь, но и фрукты, и вареные овощи. Постепенно Кеша знакомится со своими родителями, которых ненадолго приносят к нему в вольер.

Интересно, что внешне Кеша пока сильно отличается от взрослых особей этого вида — его шерсть на голове только-только начала светлеть, тогда как у зрелых саки она уже ярко-белая.

Ранее НГС писал, что в Новосибирский зоопарк привезли огромных лысых птиц. Их рост составляет 1,5 метра.