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Животные «Шугался и убегал»: сибирячка нашла рыжего мейн-куна в парке — он боится подходить к людям

«Шугался и убегал»: сибирячка нашла рыжего мейн-куна в парке — он боится подходить к людям

Девушка сфотографировала найденного питомца

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8 комментариев

Кота нашли в парке «У моря Обского»

В Новосибирске на улице нашли кота породы мейн-кун. Питомец оказался в парке на ОбьГЭСе.

Об этом сообщила девушка в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте». По словам Ирины, кот поселился в парке «У моря Обского» — она предположила, что его могли выбросить.

— Он боится, убегает, если к нему подходишь. Худой, — рассказала Ирина. — Ловить нужно не одному человеку, возможно, потребуется кошколовка.

В разговоре с НГС девушка уточнила, что обнаружила животное накануне, когда гуляла в парке с семьей. Новосибирцы были на аттракционах и увидели кота в районе 13:00-14:00 часов.

Присмотритесь, вдруг вы знаете владельцев питомца

— Пыталась к нему подойти, но он шугался и убегал. Поэтому не поймали, в руки не идёт, — объяснила Ирина. — Когда вернулась с кормом, он уже в другое место убежал.

По словам девушки, на вид животному от одного года до пяти. Она опубликовала фотографии найденного питомца в соцсетях.

Если вы знаете владельцев питомца, сообщите редакции НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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В середине августа в Новосибирске искали хозяев для щенка, которого обнаружили в промзоне. Животное могло попасть в гудрон.

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Мейн-кун Новосибирск ОбьГЭС Животные
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Комментарии
8
Гость
25 августа 2024, 21:34
Нужна винтовка о снотворным. Один выстрел и всё.
Гость
25 августа 2024, 21:35
На лису похож потеряшка.
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