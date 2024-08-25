«Шугался и убегал»: сибирячка нашла рыжего мейн-куна в парке — он боится подходить к людям

Кота нашли в парке «У моря Обского» Источник: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте»











В Новосибирске на улице нашли кота породы мейн-кун. Питомец оказался в парке на ОбьГЭСе.

Об этом сообщила девушка в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте». По словам Ирины, кот поселился в парке «У моря Обского» — она предположила, что его могли выбросить.

— Он боится, убегает, если к нему подходишь. Худой, — рассказала Ирина. — Ловить нужно не одному человеку, возможно, потребуется кошколовка.

В разговоре с НГС девушка уточнила, что обнаружила животное накануне, когда гуляла в парке с семьей. Новосибирцы были на аттракционах и увидели кота в районе 13:00-14:00 часов.

Присмотритесь, вдруг вы знаете владельцев питомца Источник: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте»











— Пыталась к нему подойти, но он шугался и убегал. Поэтому не поймали, в руки не идёт, — объяснила Ирина. — Когда вернулась с кормом, он уже в другое место убежал.

По словам девушки, на вид животному от одного года до пяти. Она опубликовала фотографии найденного питомца в соцсетях.

В середине августа в Новосибирске искали хозяев для щенка, которого обнаружили в промзоне. Животное могло попасть в гудрон.