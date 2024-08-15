«Двое суток скулил»: жительница Новосибирска нашла щенка в промзоне — детеныш мог попасть в гудрон

Найденного щенка назвали Джесси Источник: предоставила Инна











В Новосибирске ищут хозяев для щенка, которого обнаружили в промзоне. Как заявили в соцсетях, животное могло попасть в гудрон.



Об этом рассказали в группе «Бюро Находок Новосибирска» во «ВКонтакте». По словам автора поста, детеныша спасла женщина, которая подкармливала как его, так и других щенят, а также взрослую собаку.



НГС связался с жительницей Новосибирска Инной, которая нашла животное. Она сообщила подробности произошедшего.



— Были мать и четыре щенка. Они, видно, бесились, и от любопытства одна полезла, затем — второй, третий... А вылезти-то никак. Двое утонули, — заявила Инна.



Сибирячка объяснила, что приехала на участок со своим супругом. Семья услышала, как кто-то скулит, а затем позвала взрослую собаку — мать щенят. Та, по словам Инны, отвела к детенышам.



— Она как рванула, и мы за ней побежали. Смотрю: ё-моё. Стоит — ни головы, ни ушей, ничего не видно. Охранник говорит, двое суток она скулила, — заявила Инна. —Муж залез прям по колено в этот гудрон с руками. Резко как дернул ее оттуда, и все.

Животное должно не могли отмыть Источник: предоставила Инна











Жительница Новосибирска уточнила, что отвезла щенка домой. Животное попытались отмыть — как мылом, так и растительным маслом.



— Чем я только не мыла. И в носу, и в ушах, — оно вообще не отмывается, вонь на весь дом стоит, — вспоминает Инна. — Я в течение двух недель ее потихоньку отмывала. Отвезла сразу в клинику.

Найденного щенка назвали Джесси. Женщина объяснила, что не может оставить у себя животное.

