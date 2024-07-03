В Новосибирске нашли китайскую хохлатую собаку в майке — ее искусала мошка

В Новосибирске вчера, 2 июля, нашли китайскую хохлатую собаку. Объявление опубликовали в группе «Потеряшка-НСК» в соцсети «ВКонтакте». Животное ходило по частному сектору в Западном жилмассиве.
— Нашли вот такую собаку, в майке, девочка. Измученная, шла шаталась, искусана мошкой. Ищем старых хозяев. Очень жадно пила воду, — написала жительница Новосибирска Анна.
По словам женщины, взять к себе в квартиру нашедшие собаку люди не могут.
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