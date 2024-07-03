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Животные В Новосибирске нашли китайскую хохлатую собаку в майке — ее искусала мошка

В Новосибирске нашли китайскую хохлатую собаку в майке — ее искусала мошка

Животное было измучено

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1 комментарий
Собака была искусана мошкой

В Новосибирске вчера, 2 июля, нашли китайскую хохлатую собаку. Объявление опубликовали в группе «Потеряшка-НСК» в соцсети «ВКонтакте». Животное ходило по частному сектору в Западном жилмассиве.

— Нашли вот такую собаку, в майке, девочка. Измученная, шла шаталась, искусана мошкой. Ищем старых хозяев. Очень жадно пила воду, — написала жительница Новосибирска Анна.

По словам женщины, взять к себе в квартиру нашедшие собаку люди не могут.

В Новосибирске продают котенка британской шиншиллы. За него просят 150 тысяч рублей.

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Комментарии
1
Комментатор НГС
3 июля 2024, 07:49
“… ей искусала мошка “ - моя твоя не понимай
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