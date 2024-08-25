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Животные «Кошачьи медведи» показали, как могут держаться хвостом за ветки — смотрим на необычных животных

«Кошачьи медведи» показали, как могут держаться хвостом за ветки — смотрим на необычных животных

Пара бинтуронгов живет в Новосибирсом зоопарке

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2 комментария

Бинтуронги могут хвостом даже хватать предметы

В Новосибирском зоопарке бинтуронги продемонстрировали чудеса ловкости, держась за ветки хвостом. Забавное видео с ними сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.

Бинтуронгов часто называют «кошачьими медведями» из-за сходства строения тела с кошками и за манеру передвижения, как у медведя.

Животные распространены в Юго-Восточной Азии. Они могут хватать предметы хвостом и крепко держаться ими за ветки.

Смотрим на необычную парочку.

Бинтуронги все делают не торопясь

Ранее в Новосибирском зоопарке манулята в ожидании кипера, сотрудника, который за ними ухаживает и кормит, устроили настоящий забег.

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Комментарии
2
Гость
25 августа 2024, 15:34
💩бруниё, русский учишь? 🐷...
Гость
25 августа 2024, 15:41
Барбитуранги не принимаю.
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