«Кошачьи медведи» показали, как могут держаться хвостом за ветки — смотрим на необычных животных

В Новосибирском зоопарке бинтуронги продемонстрировали чудеса ловкости, держась за ветки хвостом. Забавное видео с ними сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.
Бинтуронгов часто называют «кошачьими медведями» из-за сходства строения тела с кошками и за манеру передвижения, как у медведя.
Животные распространены в Юго-Восточной Азии. Они могут хватать предметы хвостом и крепко держаться ими за ветки.
Смотрим на необычную парочку.
Ранее в Новосибирском зоопарке манулята в ожидании кипера, сотрудника, который за ними ухаживает и кормит, устроили настоящий забег.
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