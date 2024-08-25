«Кошачьи медведи» показали, как могут держаться хвостом за ветки — смотрим на необычных животных

Бинтуронги могут хвостом даже хватать предметы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке бинтуронги продемонстрировали чудеса ловкости, держась за ветки хвостом. Забавное видео с ними сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.

Бинтуронгов часто называют «кошачьими медведями» из-за сходства строения тела с кошками и за манеру передвижения, как у медведя.

Животные распространены в Юго-Восточной Азии. Они могут хватать предметы хвостом и крепко держаться ими за ветки.

Смотрим на необычную парочку.

Бинтуронги все делают не торопясь Источник: Анна Новикова / Vk.com

Ранее в Новосибирском зоопарке манулята в ожидании кипера, сотрудника, который за ними ухаживает и кормит, устроили настоящий забег.