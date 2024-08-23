«Родителей купили в Японии»: в Новосибирске продают редкого щенка мамесибы за 250 тысяч — фото красавца

Пес вырастет не больше 32 сантиметров в холке Источник: скриншот Avito











В Новосибирске продают щенка мамесибы за 250 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

– Продаю мальчика мaмесиба (мaленькaя сиба ину ростом до 32 сантиметров, выделена в Японии в самостоятельную породу). Возраст щенка – год, рост в холке 30 сантиметров. Щенок актирован и зарегистрирован в Японской ассоциации, имеет японские документы. Может использоваться в племенной деятельности. Собака чипирована, привита и ревакцинирована, имеет ветпаспорт международного образца, – отметил владелец питомника Touch Beauty Сергей

Щенок имеет кремовый окрас Источник: скриншот Avito Родители щенка — из Японии Источник: скриншот Avito

В объявлении указано, что пес белого (кремового) окраса. Он здоров, хорошо развит, активный и любознательный. Животное готовы доставить в любой регион России и в большинство стран мира. Порода сейчас является большой редкостью во всем мире.

– Родителей этого щенка мы купили в Японии и привезли в Новосибирск. Помимо этого щенка у собачек породы мамесиба пару недель назад родились еще три щенка, – добавил Сергей в беседе с корреспондентом НГС.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают европейскую бурму за 200 тысяч. Кошка выглядит очень серьезной.