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Животные подробности «Родителей купили в Японии»: в Новосибирске продают редкого щенка мамесибы за 250 тысяч — фото красавца

«Родителей купили в Японии»: в Новосибирске продают редкого щенка мамесибы за 250 тысяч — фото красавца

У пса милая внешность, есть прививки и чип

2 584
16 комментариев

Пес вырастет не больше 32 сантиметров в холке

В Новосибирске продают щенка мамесибы за 250 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

– Продаю мальчика мaмесиба (мaленькaя сиба ину ростом до 32 сантиметров, выделена в Японии в самостоятельную породу). Возраст щенка – год, рост в холке 30 сантиметров. Щенок актирован и зарегистрирован в Японской ассоциации, имеет японские документы. Может использоваться в племенной деятельности. Собака чипирована, привита и ревакцинирована, имеет ветпаспорт международного образца, – отметил владелец питомника Touch Beauty Сергей

Щенок имеет кремовый окрас

Родители щенка — из Японии

В объявлении указано, что пес белого (кремового) окраса. Он здоров, хорошо развит, активный и любознательный. Животное готовы доставить в любой регион России и в большинство стран мира. Порода сейчас является большой редкостью во всем мире.

– Родителей этого щенка мы купили в Японии и привезли в Новосибирск. Помимо этого щенка у собачек породы мамесиба пару недель назад родились еще три щенка, – добавил Сергей в беседе с корреспондентом НГС.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают европейскую бурму за 200 тысяч. Кошка выглядит очень серьезной.

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Комментарии
16
Жаба Васильевна
23 августа 2024, 11:55
Друзья не продаются...
Гость
23 августа 2024, 11:52
есть и бесплатные дворняжки из приюта , и намного милее
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