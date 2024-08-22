«Каспер погиб, я тебя засужу». Служебная овчарка сотрудника СИЗО терроризирует двор, жильцы пытаются ее выселить

Мальтийская болонка Каспер погибла после нападения овчарки, которую сотрудник ФСИН держит в квартире многоэтажки на Северо-Западе Источник: читатель 74.RU, компания «Интерсвязь»











Жильцы одного из домов Челябинска обратились в редакцию 74.RU из-за служебной собаки, которую держит в квартире сотрудник ГУФСИН. Несколько лет назад овчарка загрызла насмерть другую собаку, а в прошлом году напала на женщину с терьером на руках. Тем не менее она продолжает жить в доме, и, по словам соседей, хозяин по-прежнему водит ее без намордника. Люди боятся выходить на улицу и отпускать детей, стараясь выбирать время, когда сотрудник ГУФСИН не гуляет с собакой. Она, по их словам, не слушается команд и проявляет беспричинную агрессию. Редакции предоставили видео одного из таких происшествий: хозяйка джек-рассел-терьера Светлана выходит из подъезда с собакой на поводке и тут же подвергается нападению овчарки. Травмы в итоге получил и терьер, и его хозяйка, но это не единственный случай.



Источник: камеры компании «Интерсвязь»

«Собака неуправляемая, команд не слушается»

Игорь, владелец мальтийской болонки, погибшей от нападения овчарки, рассказал, что перед происшествием обе собаки были на поводке, и никто не ждал такой агрессии:



— Мы проходили мимо, его собака атаковала нашу, прокусила плевральную полость. К сожалению, дело было вечером, мы сразу полетели в клинику, но спасти собаку уже не смогли. В заключении написали, что от укуса развился пневмоторакс с последующей остановкой сердца. Причем, когда всё это случилось, меня удивили слова хозяина овчарки. Он сказал ей: «Ты что? Так нельзя». То есть для него это как будто обыденность была.

Смерть собаки семья Игоря пережила очень тяжело:

— Конечно, здесь не передать словами, когда твой член семьи умирает у тебя на руках, синеет и задыхается, ты едешь искать помощь, а он маленький, напуганный... И когда он в конце умирает на руках, это маленькое беспомощное счастье. Никому не желаю этого.



Когда болонка умерла, Игорь позвонил хозяину овчарки:

— Не помню, цензурно или нет я выражался, но я сказал ему: «Собака погибла, я тебя засужу». На следующий день он начал звонить мне и говорить, мол, давай всё решим без суда, пятое-десятое. Я в тот момент не готов был разговаривать с ним на эту тему. Я ему сказал: «Не звони мне». По прошествии какого-то времени, месяца или двух, он опять позвонил. Мы с женой посчитали сумму, ничего лишнего: стоимость собаки у заводчика. Взяли с него только эти деньги под расписку.

Согласно расписке (есть в распоряжении в редакции), сотрудник ГУФСИН передал владельцам погибшей собаки 70 тысяч рублей. По словам Игоря, выводов он как будто не сделал:



— По прошествии времени гляжу: он опять гуляет с ней без намордника. Потом случается эта история со Светланой. Человек, видимо, считает себя хозяином жизни, тут уже вопрос в его адекватности. Почему он работает в этой сфере, как проверяют таких собак? Она неуправляемая, она команд не знает, его не слушается.

«Держит в страхе двор»

Жильцы дома организовали сбор подписей за выселение собаки: они боятся за себя и особенно переживают за детей.

— Собака держит в страхе всех жителей близлежащих домов, — говорится в документе. — Выводится постоянно без намордника.

Светлана рассказывает, что в то утро выходила из подъезда со своим терьером. Сотрудник ГУФСИН в форме приехал на автомобиле, овчарка была в багажнике.

— Он открывает багажник, и собака сразу несется на нас, а он вместо того, чтобы кинуться за ней, закрывает багажник и лишь потом бежит следом, — рассказывает хозяйка терьера. — Я схватила собаку на руки, овчарка кинулась уже на меня, повалила нас, вцепилась. Мы с трудом растащили их. Его команд она не слушала. В результате у меня множество травм, включая укусы и повреждение ноги, на которую я упала.

Терьер Людвиг. Дети Светланы теперь боятся гулять с ним, и сам пес после нападения изменился. Собака имеет родословную Источник: читатель 74.RU











Согласно медицинскому заключению, Светлане причинен вред здоровью средней тяжести. Кроме того, у нее развилась фобия на собак.



— Раньше такого никогда не было, а сейчас, когда мимо проходит другая собака, меня бьет дрожь, у меня паника, — рассказывает она. — Мне пришлось обращаться к психиатру. Мой Людвиг раньше был общительным псом, а сейчас у него появилась агрессия к другим собакам. Все травмы я зафиксировала в медучреждении, мне пришлось долго лечиться, я временно теряла трудоспособность, не могла заниматься спортом.

Дети Светланы боятся выходить из дома с собакой, опасаясь нового нападения. По словам жильцов дома, владелец овчарки продолжает выводить ее без намордника.

Собака не субъект правонарушения

Владелец овчарки, по словам Светланы, заявил, что у него есть только 50 тысяч рублей, которые он готов передать в качестве компенсации. Согласно документам, предоставленным в Калининский суд Челябинска, где рассматривают гражданский иск Светланы, расходы на медикаменты и препараты составили 123 тысячи рублей, еще около 19 тысяч потрачено на услуги психиатра. В исковом заявлении Светлана просит компенсировать эти издержки, а также возместить 600 тысяч рублей морального вреда (из них 100 тысяч рублей — за вред собаке).

Также Светлана обратилась с заявлением в полицию, где отказались возбуждать даже административное дело против сотрудника ГУФСИН. Речь шла о статье 6.1.1 КоАП «Побои». В определении отдела УМВД «Калининский» указано, что в данном случае отсутствует субъект административного правонарушения, поскольку собака не может являться таковым.

Юрист Юлия Карпова, представляющая интересы Светланы, рассказала, что изначально было обращение в полицию по факту произошедшего.



— Далее полиция должна решить, как квалифицировать данные деяния, и принять решение о возбуждении или об отказе в возбуждении административного или уголовного дела, — объясняет она. — В данном случае рассматривался вопрос об административном деле, но в его возбуждении отказали. Мы обратились с жалобой в УМВД Челябинска, а также в прокуратуру Калининского района, требовали возбудить уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ответа от прокуратуры мы не получили: как мы понимаем, они перенаправили наше обращение в ГУФСИН, и там ответили, что сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

По словам Юлии Карповой, сам сотрудник ГУФСИН признает только нападение овчарки на другую собаку.

— Но падение Светланы и травмы, которые она получила, он не признает, — добавляет юрист. — Что касается позиции ГУФСИНа, то они настаивают, что собака не принадлежит ведомству и ее хозяином является частное лицо, к которому и нужно предъявлять претензии.

Пострадавшая сторона направила обращение в Следственный комитет.

— Проблема в том, что все наши предыдущие обращения просто «спускают» на районный уровень, а здесь никто не хочет заниматься этим делом и пишет отписки, — отмечает Юлия Карпова.

Домашнее животное или псина из ФСИНа?

В ходе разбирательств выяснилось, что владельцем собаки является сам сотрудник ГУФСИН, который служит кинологом в СИЗО-3, где собака работает по договору безвозмездной аренды. В частности, в нем указывается:



— Арендодатель обязуется передать арендатору во временное владение и пользование собаку породы бельгийская овчарка по кличке Бек, находящуюся в собственности арендодателя, для выполнения служебных задач подразделения охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской области в качестве собаки патрульно-разыскного профиля, а арендодатель обязуется надлежащим образом содержать собаку.

Из контекста договора следует, что Бек обладает навыками, необходимыми служебной собаке, хотя формально принадлежит частному лицу. Жильцы дома, с которыми мы пообщались, задаются вопросом, насколько оправданно содержать служебного пса в многоквартирном доме и почему кинолог не может справиться с ним, водит без намордника и подвергает опасности окружающих?

Если бы собака была на балансе ГУФСИН, согласно приказу ведомства от 31.12.2019 № 1210, требования были бы строже. В целом приказ допускает размещение собаки по месту жительства кинолога, но условия ее содержания должен проверять начальник кинологической службы, а сам пес должен проходить специальные тренировки и слушаться команд хозяина.

— В силовых структурах обученная собака считается спецсредством, как и пистолет или наручники. Фактически это разновидность оружия, — добавляет Юлия Карпова.

Отношение к служебным собакам должно быть максимально ответственным, как и к табельному оружию. Юлия Карпова, юрист

Согласно приказу Минсельхоза от 09.01.2023 № 2, на территориях общего пользования запрещен выгул собак высотой более 40 см в холке без поводка и намордника. Кобели бельгийской овчарки имеют высоту в районе 60 см в холке. То есть даже по общим правилам, касающимся любых собак, выгул Бека без намордника является нарушением.



ГУФСИН сделал выговор

После обращения Светланы к руководству ГУФСИН была создана комиссия и назначена служебная проверка. Она установила, что причинами случившегося стало несоблюдение мер безопасности при обращении со служебными собаками и личная недисциплинированность сотрудника СИЗО-3, хозяина овчарки. Ему объявили выговор. Начальнику СИЗО-3 предписано «принять исчерпывающие меры по недопущению подобных нарушений».

Редакция 74.RU направила официальный запрос в ГУФСИН, в котором, в частности, просили объяснить смысл аренды служебной собаки и ее содержания в многоквартирном доме. В ведомстве ответили, что воздерживаются от комментариев до окончания судебного разбирательства по гражданскому иску. Журналисты также попытались связаться с владельцем овчарки по телефону, предоставленному жильцами дома, но на момент публикации он не отвечал. Мы готовы отразить точку зрения хозяина Бека в статье, если получим соответствующий комментарий.

Жильцы дома же призывают власти принять те или иные меры, чтобы избавить двор от агрессивного пса. Наиболее оптимальным вариантом им кажется его передача на содержание в СИЗО-3, где собака и проходит службу.