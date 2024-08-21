Торчат только лапы и носы: как питомцы новосибирцев закутались в одеяла — в городе похолодало

В первые же дни холодна многие животные спрятались под пледами Источник: читатели НГС











В Новосибирске наступила прохладная осенняя погода. Особенно холодно сейчас по ночам, когда температура опускается до +10 градусов. И пока люди меняют свои шорты и футболки на джинсы и свитера, животные вспоминают, что такое укутываться в одеяла и пледы. Читатели НГС поделились милой подборкой питомцев, которые переживают первое похолодание.

Сфинксы замерзают быстрее всех и обожают греться Источник: читательница НГС











С холодами дачные коты возвращаются домой Источник: читатели НГС











Как рассказала читательница НГС Виктория, ее кот (на фото справа) сейчас гостит у бабушки. И как только на улице начался дождь, он пришел домой после длительных прогулок.

Чем пушистее плед, тем милее Источник: читатели НГС











Эта кошка явно понимает, как мы ей завидуем Источник: читатель НГС











У кого-то из-под одеяла торчит только нос и лапа Источник: читатели НГС











Собаки после долгих прогулок в такую погоду тоже хотят укутаться потеплее Источник: читатели НГС











А на правой фотографии торчат лапы морской свинки, которая, видимо, тоже замерзла Источник: читатели НГС











Кто-то явно ищет под одеялом уединение Источник: читатель НГС











Когда обнимаешься, становится еще теплее Источник: читатели НГС











Рысь спряталась в «гнездо» Источник: Читатели НГС











Как рассказал хозяин кошки Рыси, она не замерзла. На даче сейчас тепло. Но из своего «гнезда» кошка вылазить отказывается.

Котенок Дикенс не отходит от своей хозяйки в прохладные дни Источник: читатель НГС











Ранее Ксения Бородина выложила в свои соцсети видео, как ее собака Мишель загнала на дерево котенка по кличке Алтай, которого звезда привезла в Москву со съемок. Животные играют вместе на улице, но собака иногда кусает пушистого котенка за уши.