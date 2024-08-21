Торчат только лапы и носы: как питомцы новосибирцев закутались в одеяла — в городе похолодало

В Новосибирске наступила прохладная осенняя погода. Особенно холодно сейчас по ночам, когда температура опускается до +10 градусов. И пока люди меняют свои шорты и футболки на джинсы и свитера, животные вспоминают, что такое укутываться в одеяла и пледы. Читатели НГС поделились милой подборкой питомцев, которые переживают первое похолодание.
Как рассказала читательница НГС Виктория, ее кот (на фото справа) сейчас гостит у бабушки. И как только на улице начался дождь, он пришел домой после длительных прогулок.
Как рассказал хозяин кошки Рыси, она не замерзла. На даче сейчас тепло. Но из своего «гнезда» кошка вылазить отказывается.
Ранее Ксения Бородина выложила в свои соцсети видео, как ее собака Мишель загнала на дерево котенка по кличке Алтай, которого звезда привезла в Москву со съемок. Животные играют вместе на улице, но собака иногда кусает пушистого котенка за уши.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.