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Животные Торчат только лапы и носы: как питомцы новосибирцев закутались в одеяла — в городе похолодало

Торчат только лапы и носы: как питомцы новосибирцев закутались в одеяла — в городе похолодало

Читатели НГС поделились фотографиями своих питомцев

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9 комментариев

В первые же дни холодна многие животные спрятались под пледами

В Новосибирске наступила прохладная осенняя погода. Особенно холодно сейчас по ночам, когда температура опускается до +10 градусов. И пока люди меняют свои шорты и футболки на джинсы и свитера, животные вспоминают, что такое укутываться в одеяла и пледы. Читатели НГС поделились милой подборкой питомцев, которые переживают первое похолодание.

Сфинксы замерзают быстрее всех и обожают греться

С холодами дачные коты возвращаются домой

Как рассказала читательница НГС Виктория, ее кот (на фото справа) сейчас гостит у бабушки. И как только на улице начался дождь, он пришел домой после длительных прогулок.

Чем пушистее плед, тем милее

Эта кошка явно понимает, как мы ей завидуем

У кого-то из-под одеяла торчит только нос и лапа

Собаки после долгих прогулок в такую погоду тоже хотят укутаться потеплее

А на правой фотографии торчат лапы морской свинки, которая, видимо, тоже замерзла

Кто-то явно ищет под одеялом уединение

Когда обнимаешься, становится еще теплее

Рысь спряталась в «гнездо»

Как рассказал хозяин кошки Рыси, она не замерзла. На даче сейчас тепло. Но из своего «гнезда» кошка вылазить отказывается.

Котенок Дикенс не отходит от своей хозяйки в прохладные дни

Ранее Ксения Бородина выложила в свои соцсети видео, как ее собака Мишель загнала на дерево котенка по кличке Алтай, которого звезда привезла в Москву со съемок. Животные играют вместе на улице, но собака иногда кусает пушистого котенка за уши.

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Комментарии
9
Татьяна 53
21 августа 2024, 18:55
Не забыли, вспомнили Бородину.
урлулуу
21 августа 2024, 18:46
Ну кому могут нравится лысые сфинксы?Вы че гоните чтоли
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