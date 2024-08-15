НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

южн.

 744мм 54%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,01
EUR 100,31
Сотни незаконных гаражей
Подслушано в чатах родителей
Массово уволились из Толмачёво
Жизнь как в кино
Как в Сибири копируют Европу
Где учатся отличники
Узнаете ядовитый гриб?
Опасный Новосибирск
НГС в Telegram
Животные Огромный паук пробрался в дом новосибирца ночью — мужчина выпустил его на улицу

Огромный паук пробрался в дом новосибирца ночью — мужчина выпустил его на улицу

Предположительно, это был южнорусский тарантул

3 216
21 комментарий
Мужчина отнес паука подальше от дома

В Новосибирске огромного черного паука нашли в жилом доме. Предположительно, этот вид — южнорусский тарантул. Мужчина отпустил паука на улицу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

— Услышав шорох, мужчина включил свет и обнаружил в доме крупного паука. Он не убил незваного гостя, а еще выпустил его в природу подальше от своего дома, — отметили в сообществе.

Судя по фотографии, паук действительно похож на южнорусского тарантула. Как сообщает Eco Portal, это вид из семейства пауков-волков. Они предпочитают сухой климат, поэтому обитают в пустынной, полупустынной, степной, иногда лесостепной зонах. Встречается на полях, в садах, огородах, на берегу рек и в других местах с мягкой почвой.

Вид распространен в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, Центральной и Восточной Азии. В России на севере доходит до широты Московской области, на востоке — до Тывы. Яд этого тарантула находится в железах головогруди. После укуса у человека возникает отек и боль в месте укуса, иногда кожа желтеет и может оставаться такой около двух месяцев.

Ранее НГС писал о том, что новосибирец встретил лису в Бугринском микрорайоне. На дороге перед диким зверем оказался кот.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Паук Тарантул Новосибирская область Экология
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Barmaleя
15 августа 2024, 15:49
Климат Земли теплеет. Тарантул - не предел мечтаний. А каракурты? Саранча до Полярного круга ещё не добралась?
Гость
15 августа 2024, 15:04
Так это выходит, что не новосибирец встретил лису, а кот?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Даник,28

Vlad_mir,54

Olesya,35

Kate,44

Ya,41

Александр,24

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление