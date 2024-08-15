Огромный паук пробрался в дом новосибирца ночью — мужчина выпустил его на улицу

Мужчина отнес паука подальше от дома Источник: t.me/nskpub











В Новосибирске огромного черного паука нашли в жилом доме. Предположительно, этот вид — южнорусский тарантул. Мужчина отпустил паука на улицу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирский паблик».



— Услышав шорох, мужчина включил свет и обнаружил в доме крупного паука. Он не убил незваного гостя, а еще выпустил его в природу подальше от своего дома, — отметили в сообществе.



Судя по фотографии, паук действительно похож на южнорусского тарантула. Как сообщает Eco Portal, это вид из семейства пауков-волков. Они предпочитают сухой климат, поэтому обитают в пустынной, полупустынной, степной, иногда лесостепной зонах. Встречается на полях, в садах, огородах, на берегу рек и в других местах с мягкой почвой.



Вид распространен в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, Центральной и Восточной Азии. В России на севере доходит до широты Московской области, на востоке — до Тывы. Яд этого тарантула находится в железах головогруди. После укуса у человека возникает отек и боль в месте укуса, иногда кожа желтеет и может оставаться такой около двух месяцев.

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