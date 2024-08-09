Потрогать альпаку и сделать фото с попугаем: в зоопарке Новосибирска достроили контактный центр

Альпаки появились в зоопарке Новосибирска в 2017 году Источник: Юлия Шипицина / NGS.RU











В зоопарке Новосибирска завершили строительство детского контактного центра, в который вошли домик для карликовых баранов, для альпак и авиарий для попугаев. О том, что третья очередь строительства готова, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора зоопарка Андрея Шило.

О создании контактного зоопарка для детей начали говорить в 2020 году. Тогда Андрей Шило заявил, что нужно создать небольшой зверинец фермерского типа. Помимо карликовых баранов и альпак, оборудуют большой вольер для попугаев. В нем у птиц будет большое пространство для полета, а посетители смогу заходить туда и фотографироваться.

Зимой директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал о планах развития зверинца до 2050 года. В будущем территория будет поделена на географические зоны — Азия, тропики, Север и Африка.