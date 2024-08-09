Подмигнул гостям: грациозный манул вышел на прогулку, чтобы покрасоваться перед людьми — эффектное видео

Манул Зеленогорск вышел на прогулку в Новосибирском зоопарке, несмотря на пасмурную погоду. Он вальяжно осмотрел свой вольер, а затем решил пообщаться с гостями.
Милое видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Зеленогорск сначала осмотрел свои владения, проверил ситуацию у соседей, а затем обратил внимание на посетителей. В самом конце даже подмигнул, подходя ближе к краю клетки.
В Сайлюгемском нацпарке в Республике Алтай на видео сняли семью манулов. Ролики были сделаны еще в июне. На видео попали самка и ее четыре котенка.
На этой неделе стало известно, что манула Адель из Новосибирска хотят свести с диким котом, который проживает в Москве.
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