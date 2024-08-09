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Животные Подмигнул гостям: грациозный манул вышел на прогулку, чтобы покрасоваться перед людьми — эффектное видео

Подмигнул гостям: грациозный манул вышел на прогулку, чтобы покрасоваться перед людьми — эффектное видео

Пасмурная погода не испортила ему настроение

1 591
17 комментариев
Зеленогорск — звезда среди манулов

Манул Зеленогорск вышел на прогулку в Новосибирском зоопарке, несмотря на пасмурную погоду. Он вальяжно осмотрел свой вольер, а затем решил пообщаться с гостями.

Милое видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Зеленогорск сначала осмотрел свои владения, проверил ситуацию у соседей, а затем обратил внимание на посетителей. В самом конце даже подмигнул, подходя ближе к краю клетки.

В Сайлюгемском нацпарке в Республике Алтай на видео сняли семью манулов. Ролики были сделаны еще в июне. На видео попали самка и ее четыре котенка.

На этой неделе стало известно, что манула Адель из Новосибирска хотят свести с диким котом, который проживает в Москве.

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Комментарии
17
user_unknown
9 августа 2024, 11:04
Крастуньчик <3
Гость
9 августа 2024, 10:51
А в Новосибирском зоопарке только манулы, лев и белые медведи?
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