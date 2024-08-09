Подмигнул гостям: грациозный манул вышел на прогулку, чтобы покрасоваться перед людьми — эффектное видео

Зеленогорск — звезда среди манулов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Манул Зеленогорск вышел на прогулку в Новосибирском зоопарке, несмотря на пасмурную погоду. Он вальяжно осмотрел свой вольер, а затем решил пообщаться с гостями.



Милое видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Зеленогорск сначала осмотрел свои владения, проверил ситуацию у соседей, а затем обратил внимание на посетителей. В самом конце даже подмигнул, подходя ближе к краю клетки.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

В Сайлюгемском нацпарке в Республике Алтай на видео сняли семью манулов. Ролики были сделаны еще в июне. На видео попали самка и ее четыре котенка.



На этой неделе стало известно, что манула Адель из Новосибирска хотят свести с диким котом, который проживает в Москве.

