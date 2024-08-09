Не завозят из-за санкций: в ветклиниках Новосибирска дефицит импортных вакцин для кошек и собак — без них не пускают за границу

Готовить питомца к путешествию сравнительно труднее, чем себя Источник: Александр Ощепков, NGS.RU











В ветеринарных клиниках Новосибирска возник дефицит импортных вакцин для кошек и собак. Без них питомец не сможет попасть во многие зарубежные страны. О том, как путешествовать с животными в 2024 году, какие документы и справки нужно собрать, а также, где найти необходимые препараты для вакцинации — в материале НГС.



Что происходит

После начала военной спецоперации на территории Украины в отношении России зарубежными странами были введены многочисленные ограничительные меры. В этот же период отечественные ветеринарные клиники столкнулись с дефицитом анестетических препаратов и другими проблемами. Основная причина в том, что большинство лекарств, кормов и оборудования, используемых в российской ветеринарной сфере, ранее поставлялись из США и стран Европейского союза.



НГС обзвонил несколько ветеринарных клиник Новосибирска и узнал, как обстоят дела с импортными вакцинами сейчас. Дело в том, что вакцины российского производства котируются далеко не во всех странах, поэтому вывезти питомца в Германию, Францию, США и многие другие популярные государства с такими прививками не выйдет.



В ветеринарной клинике «Дарвин» НГС объяснили, что проблема с иностранными вакцинами действительно существует, однако у них она пока есть.



— У нас есть эти вакцины — закупаем их у российского поставщика. Но если с вакцинами для кошек проблем нет, то с вакцинами для собак — есть. Проблема существует и в целом — эти вакцины, американская и французская, поступают поставщику в ограниченных количествах. В связи с этим они выросли в цене — сейчас вакцинировать кота будет стоить около 3 тысяч рублей, до санкций это стоило примерно вдвое меньше, — объяснили в «Дарвине».

Сейчас самые доступные в РФ импортные вакцины — чешские Источник: Александр Ощепков, NGS.RU











Представители ветеринарной клиники «Атлант» рассказали, что у них нет проблем с импортными вакцинами, однако оговорились, что они — чешского производства — «Биокан» и «Биофел».



Эти вакцины действительно котируются во многих странах: в Польше, Сербии, Словакии и даже ОАЭ. Однако в популярные страны Европы — Великобританию, Германию, Францию, а также в США попасть с этими вакцинами животным не получится. Ознакомиться с полным списком стран, в которые можно ввезти питомца с чешскими прививками, можно на сайте компаний-производителей.

В ветеринарной клинике «Ветдоктор» корреспонденту НГС также заявили, что у них в наличии есть вакцины только российского и чешского производства. Представители клиники отметили, что самую известный препарат против бешенства — «Нобивак» (Нидерланды) — перестали поставлять из-за санкций.



В тематических чатах в Telegram корреспондент НГС узнал, что многие россияне возят своих животных на вакцинацию в соседний Казахстан. Поскольку эта страна не находится под санкциями, там есть весь перечень необходимых зарубежных препаратов.

Для путешествий в Таиланд или Казахстан подойдут и российские вакцины Источник: Егор Сафронов, NGS.RU











Важно отметить, что Европейский Союз ужесточает правила ввоза домашних питомцев из России и Беларуси. С 16 сентября этого года для ввоза кошек и собак в ЕС потребуется предоставить дополнительный документ — результат серологического теста на наличие антител к вирусу бешенства, проведенного в аккредитованной лаборатории ЕС.



Ранее для ввоза домашнего животного в Евросоюз требовалось, чтобы оно было чипировано или имело татуировку, а также было вакцинировано от бешенства (первичная вакцинация проводилась не ранее 12 недель).



Теперь же, помимо этих условий, животное должно пройти серологический тест на антитела к бешенству. Образец для анализа должен быть взят не ранее, чем через 30 дней после вакцинации, и не позднее, чем за 3 месяца до получения ветеринарного сертификата и въезда в ЕС. Исследование должно проводиться в сертифицированной лаборатории.



Какие прививки нужны питомцу перед поездкой за границу в 2024 году

Перед поездкой за границу в 2024 году ваш питомец должен пройти ряд обязательных процедур. Важно, чтобы у животного был ветеринарный паспорт международного образца, в котором будет зафиксирована вся информация.



Самой важной прививкой является вакцинация от бешенства. Она требуется для путешествий как по России, так и за рубеж. Эту процедуру необходимо провести за 30 дней до выезда. Если в течение предыдущего года у животного уже была сделана прививка от бешенства, дополнительной вакцинации не требуется. Однако стоит учесть, что в некоторых странах могут потребовать справку об анализе крови на наличие антител к этому заболеванию.



Кроме того, перед поездкой питомца нужно обработать от блох, клещей и провести дегельминтизацию для избавления от глистов и предотвращения их появления. Также необходимо пройти клинический осмотр у специалиста государственной ветеринарной клиники с отметкой в ветеринарном паспорте.



Список документов для перевозки животных за границу в 2024 году

Помимо обязательного ветеринарного паспорта, для выезда домашних животных за границу необходимо оформить дополнительные ветеринарные документы. Для поездок в страны Евразийского экономического союза (ЕЭС) требуется ветеринарный сертификат формы № 1, а для перемещения за его пределами — ветеринарный сертификат формы 5а.



Для собак-проводников и служебных собак помимо стандартных документов также нужно предоставить документ об инвалидности владельца, сертификат, подтверждающий специальное обучение животного и другие необходимые бумаги.



Вывоз из России редких и находящихся под угрозой исчезновения животных регулируется особыми правилами. Для этого требуется получить специальное разрешение от Росприроднадзора, оформив его через портал госуслуг.



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