Как помочь кошке пережить жару в квартире: инструкция от ветеринара

Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам кошек с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Жару плохо переносят многие люди, особенно если у них есть проблемы со здоровьем. Но не меньше от жары страдают и домашние питомцы. Помимо того что они вынуждены проводить всё время дома, в четырех стенах, братья наши меньшие еще и круглогодично ходят в теплой шубке, поэтому для них жара — крайне непростое испытание.



В некоторых ситуациях кошки могут перегреваться, страдать от жары, и им необходима помощь ветеринара. Лучше не допускать такого развития событий. Ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера», как помочь кошкам пережить зной в квартире.



Комфортная температура для кота

Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусов. В жару они не потеют, а стараются охладиться в самом прохладном месте в доме, ложатся на полу, в ванну или раковину, на улице стараются спрятаться в тень. Таким образом они могут избежать перегрева и проблем терморегуляции.



Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам кошек с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам. У них искривлена носовая перегородка и могут быть проблемы с дыханием. Котята до года и пожилые кошки тоже плохо переносят жару.



Признаки, что кошке нужна помощь

Важно летом пристально наблюдать за питомцем, чтобы вовремя определить проблему. Как понять, что кошке жарко и нужно помогать питомцу?



Она становится вялой и пассивной.



Плохо ориентируется в помещении и ищет место, где спрятаться.



Животное не интересуют все виды игр.



Кошка много лежит на боку или спине.



Отказывается от еды.



Нос становится сухим и горячим, повышается частота дыхания.



Поднимается температура до 40–41 градуса (при норме 38–39 градусов).

Это означает, что питомцу нужна помощь, кошка получила тепловой удар и, скорее всего, у нее обезвоживание. В такой ситуации важно правильно оказать помощь на дому, а иногда может потребоваться и помощь врачей.

Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусов Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Что нужно делать, если кошка перегрелась

Эксперт предлагает пошаговую инструкцию помощи животному, которое перегрелось и страдает от жары.



Необходимо обеспечить доступ к свежему прохладному воздуху — включить кондиционер, перенести кошку в прохладное помещение.



Важно протереть нос, лапы (подушечки лап), уши, живот полотенцем, смоченным прохладной водой , но ни в коем случае не ледяной. Не пытайтесь искупать животное: шерсть станет влажной и потеряет терморегуляционные свойства.



Нужно постараться напоить животное , лучше всего дать ему доступ к проточной прохладной воде, намочить десны, если животное не может пить.

После без отлагательств обратиться к ветеринару !



Как избежать перегрева кошки

Добавьте в рацион питомца влажный корм. Убирайте миску после еды, чтобы остатки пищи не портились и не становились рассадником различных бактерий.



Создайте в квартире или помещении прохладу. Задерните шторы, чтобы солнце не нагревало комнату. Используйте кондиционер или вентилятор.



Прохладными местами в квартире могут быть ванная и туалетная комната, где на полу плитка или кафель и куда не попадают прямые солнечные лучи. Сохраните туда доступ кошке.



Регулярно вычесывайте подшерсток. Это улучшит терморегуляцию кошки, к тому же лишняя шерсть не попадет в желудок.



Не стригите животное, именно шерсть предохраняет кошку от перегрева и помогает терморегуляции. Подстриженное животное начнет мерзнуть на сквозняках и быстрее перегреваться, кроме того, может обгореть на солнце.



Обеспечьте свежую чистую воду в разных местах, желательно поставить фонтанчики, чтобы вода циркулировала, а не застаивалась. Чтобы вода оставалась холодной, добавляйте кубики льда.



Смачивайте водой подушечки лап и ушки питомца.



Не оставляйте кошку спать под прямыми солнечными лучами.



Не давайте кошке замороженную пищу, так как она может простудиться.



Почему коты и кошки ведут себя странно

Ранее зоопсихолог ответила на популярные вопросы о поведении кошек, в том числе — зачем они устраивают ночной тыгыдык.



— Чаще всего это происходит из-за недостаточной физической и умственной нагрузки, — ответила эксперт Елена Клюсовец. — Эти животные — сумеречные. В природе кошки просыпаются в 03:00–04:00 и собираются на охоту. Это работает и у домашних котов. Им в это время надо чем-то заняться, и они находят для себя развлечения: бегают, в том числе по людям, играют со своими хвостами, скидывают что-то с полок.

Как решается проблема? У кошки должны быть какие-то занятия, пока вы спите. Например, интеллектуальные игрушки, игрушки-кормушки — она должна решать какие-то логические задачи в это время. Полезны физические нагрузки перед сном.

