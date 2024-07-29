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Животные Как помочь кошке пережить жару в квартире: инструкция от ветеринара

Как помочь кошке пережить жару в квартире: инструкция от ветеринара

И как понять, что питомец перегрелся и нуждается в помощи

2 143
10 комментариев
Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам кошек с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам

Жару плохо переносят многие люди, особенно если у них есть проблемы со здоровьем. Но не меньше от жары страдают и домашние питомцы. Помимо того что они вынуждены проводить всё время дома, в четырех стенах, братья наши меньшие еще и круглогодично ходят в теплой шубке, поэтому для них жара — крайне непростое испытание.

В некоторых ситуациях кошки могут перегреваться, страдать от жары, и им необходима помощь ветеринара. Лучше не допускать такого развития событий. Ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера», как помочь кошкам пережить зной в квартире.

Комфортная температура для кота

Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусов. В жару они не потеют, а стараются охладиться в самом прохладном месте в доме, ложатся на полу, в ванну или раковину, на улице стараются спрятаться в тень. Таким образом они могут избежать перегрева и проблем терморегуляции.

Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам кошек с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам. У них искривлена носовая перегородка и могут быть проблемы с дыханием. Котята до года и пожилые кошки тоже плохо переносят жару.

Признаки, что кошке нужна помощь

Важно летом пристально наблюдать за питомцем, чтобы вовремя определить проблему. Как понять, что кошке жарко и нужно помогать питомцу?

  • Она становится вялой и пассивной.

  • Плохо ориентируется в помещении и ищет место, где спрятаться.

  • Животное не интересуют все виды игр.

  • Кошка много лежит на боку или спине.

  • Отказывается от еды.

  • Нос становится сухим и горячим, повышается частота дыхания.

  • Поднимается температура до 40–41 градуса (при норме 38–39 градусов).

Это означает, что питомцу нужна помощь, кошка получила тепловой удар и, скорее всего, у нее обезвоживание. В такой ситуации важно правильно оказать помощь на дому, а иногда может потребоваться и помощь врачей.

Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусов

Что нужно делать, если кошка перегрелась

Эксперт предлагает пошаговую инструкцию помощи животному, которое перегрелось и страдает от жары.

Необходимо обеспечить доступ к свежему прохладному воздуху — включить кондиционер, перенести кошку в прохладное помещение.

Важно протереть нос, лапы (подушечки лап), уши, живот полотенцем, смоченным прохладной водой, но ни в коем случае не ледяной. Не пытайтесь искупать животное: шерсть станет влажной и потеряет терморегуляционные свойства.

Нужно постараться напоить животное, лучше всего дать ему доступ к проточной прохладной воде, намочить десны, если животное не может пить.

После без отлагательств обратиться к ветеринару!

Как избежать перегрева кошки

  • Добавьте в рацион питомца влажный корм. Убирайте миску после еды, чтобы остатки пищи не портились и не становились рассадником различных бактерий.

  • Создайте в квартире или помещении прохладу. Задерните шторы, чтобы солнце не нагревало комнату. Используйте кондиционер или вентилятор.

  • Прохладными местами в квартире могут быть ванная и туалетная комната, где на полу плитка или кафель и куда не попадают прямые солнечные лучи. Сохраните туда доступ кошке.

  • Регулярно вычесывайте подшерсток. Это улучшит терморегуляцию кошки, к тому же лишняя шерсть не попадет в желудок.

  • Не стригите животное, именно шерсть предохраняет кошку от перегрева и помогает терморегуляции. Подстриженное животное начнет мерзнуть на сквозняках и быстрее перегреваться, кроме того, может обгореть на солнце.

  • Обеспечьте свежую чистую воду в разных местах, желательно поставить фонтанчики, чтобы вода циркулировала, а не застаивалась. Чтобы вода оставалась холодной, добавляйте кубики льда.

  • Смачивайте водой подушечки лап и ушки питомца.

  • Не оставляйте кошку спать под прямыми солнечными лучами.

  • Не давайте кошке замороженную пищу, так как она может простудиться.

Почему коты и кошки ведут себя странно

Ранее зоопсихолог ответила на популярные вопросы о поведении кошек, в том числе — зачем они устраивают ночной тыгыдык.

— Чаще всего это происходит из-за недостаточной физической и умственной нагрузки, — ответила эксперт Елена Клюсовец. — Эти животные — сумеречные. В природе кошки просыпаются в 03:00–04:00 и собираются на охоту. Это работает и у домашних котов. Им в это время надо чем-то заняться, и они находят для себя развлечения: бегают, в том числе по людям, играют со своими хвостами, скидывают что-то с полок.

Как решается проблема? У кошки должны быть какие-то занятия, пока вы спите. Например, интеллектуальные игрушки, игрушки-кормушки — она должна решать какие-то логические задачи в это время. Полезны физические нагрузки перед сном.

И обязательно нужно поддерживать режим. Если кот бегает и кричит ночью, а человек реагирует на это, начинает с ним разговаривать или насыпать корм, то животное понимает, что нужно делать, чтобы приучить хозяина к себе. Поэтому следует кормить кошку только в определенное время, избегая ее манипуляций.

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Комментарии
11
233143581
29 июля 2024, 17:25
Отпустить и не мучить, пусть гуляет себе на воздухе. Травку поест, мышек половит.
Голая правда
29 июля 2024, 18:08
Жаль тут фото не выложить, как спасается от жары моя меховая )) спит эти дни преимущественно на книжной полке, там тесно, но от дерева прохладнее. Или на кровати, но плотно прижавшись к стене, от нее тоже прохладней))). Под вентилятором не ложится, я ей объяснила, что опасно. Но всегда где то рядом вокруг него ))). Ест эти дни поменьше. Если только что то особо для нее вкусное (хотя куда уж вкуснее при ее рационе). Воду пьет в три раза больше обычного. Но я ее прекрасно понимаю, в шкурке меховой очень тяжко. На рассвете наступает прохлада, и она устраивает скачки, обязательно ищет мою поддержку, чтобы подкрикивала ей ободряюще ))) люблю смотреть на нее, когда носится )))
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