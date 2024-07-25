Не влазят в сумки: в зоопарке показали кенгурят — зверьки начали гулять по вольеру

Кенгурята уже не влазят в сумки мам Источник: Новосибирский зоопарк / телеграм-канал











Новосибирский зоопарк показал кенгурят, которые родились в этом году. Их можно увидеть в зоопарке этим летом. В семейной группе больших серых кенгуру мамами стали четыре самки. А в семье кенгуру Беннетта появился только один детеныш.

Как рассказали в зоопарке, два малыша большую часть времени проводят в маминых сумках, хотя им уже тесно. Животные еще не полностью самостоятельные, но иногда ненадолго выбираются наружу. Двое серых кенгурят проводят вне сумки не более 10 минут, а потом забираются обратно. Еще у двух самок дети не показываются, но специалисты говорят, что время наступит уже скоро.

Посетители могут увидеть детенышей Источник: Новосибирский зоопарк / телеграм-канал

— В семье кенгуру Беннетта становится более самостоятельным один малыш. Он уже может гулять примерно по полчаса несколько раз в день. Кроха с решительным видом вылезает из сумки, несколько секунд стоит возле мамы, а потом идет обследовать вольер, пробовать сочную траву и листья. Когда он понимает, что нагулялся, то быстро направляется к маме и скрывается в сумке, — описали в зоопарке.



Детеныши кенгуру при появлении на свет настолько маленького размера, что об их рождении никто не догадывается. Только спустя пару месяцев по увеличившейся сумке можно понять, что в ней кенгуренок.