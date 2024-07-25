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Животные Не влазят в сумки: в зоопарке показали кенгурят — зверьки начали гулять по вольеру

Не влазят в сумки: в зоопарке показали кенгурят — зверьки начали гулять по вольеру

Всего в зоопарке пять новых кенгурят

834
11 комментариев
Кенгурята уже не влазят в сумки мам

Новосибирский зоопарк показал кенгурят, которые родились в этом году. Их можно увидеть в зоопарке этим летом. В семейной группе больших серых кенгуру мамами стали четыре самки. А в семье кенгуру Беннетта появился только один детеныш.

Как рассказали в зоопарке, два малыша большую часть времени проводят в маминых сумках, хотя им уже тесно. Животные еще не полностью самостоятельные, но иногда ненадолго выбираются наружу. Двое серых кенгурят проводят вне сумки не более 10 минут, а потом забираются обратно. Еще у двух самок дети не показываются, но специалисты говорят, что время наступит уже скоро.

Посетители могут увидеть детенышей

— В семье кенгуру Беннетта становится более самостоятельным один малыш. Он уже может гулять примерно по полчаса несколько раз в день. Кроха с решительным видом вылезает из сумки, несколько секунд стоит возле мамы, а потом идет обследовать вольер, пробовать сочную траву и листья. Когда он понимает, что нагулялся, то быстро направляется к маме и скрывается в сумке, — описали в зоопарке.

Детеныши кенгуру при появлении на свет настолько маленького размера, что об их рождении никто не догадывается. Только спустя пару месяцев по увеличившейся сумке можно понять, что в ней кенгуренок.

Накануне в Новосибирске посетитель зоопарка посетитель Илья Большаков снял игры манулят. Животные играют друг с другом, нападают, бегают и донимают маму.

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Комментарии
11
урлулуу
25 июля 2024, 15:56
Как то раз в Австралии я ел шашлык из кенгуру. Что то среднее между говядиной и олениной.
Гость
25 июля 2024, 15:56
ВЛАЗЯТ? Вы серьезно?
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