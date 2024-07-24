«Ласковый, но уверенный в себе»: милого щенка французского бульдога продают в Новосибирске — за него просят 90 тысяч

Владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам Источник: Avito











В Новосибирске выставили на продажу щенка французского бульдога. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за малыша просят 90 тысяч рублей.



В объявлении указано, что оба родителя имеют отличные данные. Щенку уже полтора месяца. Цвет окраса — черный.



— Красивый, здоровый щенок французского бульдога. С хорошими генами и прекрасным характером. Очень нежный, ласковый, игривый, но при этом уверенный в себе и очень ориентирован на человека, — говорится в объявлении.



Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

