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Животные «Ласковый, но уверенный в себе»: милого щенка французского бульдога продают в Новосибирске — за него просят 90 тысяч

«Ласковый, но уверенный в себе»: милого щенка французского бульдога продают в Новосибирске — за него просят 90 тысяч

Малышу полтора месяца

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8 комментариев
Владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам

В Новосибирске выставили на продажу щенка французского бульдога. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за малыша просят 90 тысяч рублей.

В объявлении указано, что оба родителя имеют отличные данные. Щенку уже полтора месяца. Цвет окраса — черный.

— Красивый, здоровый щенок французского бульдога. С хорошими генами и прекрасным характером. Очень нежный, ласковый, игривый, но при этом уверенный в себе и очень ориентирован на человека, — говорится в объявлении.

Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске продают собачку-шарик за 100 тысяч. Она выглядит как игрушка. При этом пса пристраивают в семью без детей.

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Комментарии
8
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
24 июля 2024, 00:52
Ужасно продавать собак и котов. Это как обменять частицу себя на презренный металл.
HolyFvck
24 июля 2024, 00:55
Хорошенький. Но нет: ни животных, ни детей😂
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