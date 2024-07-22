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Животные «Способными объединить всю семью»: милых щенков кавалер-кинг-чарльз-спаниеля продают в Новосибирске

«Способными объединить всю семью»: милых щенков кавалер-кинг-чарльз-спаниеля продают в Новосибирске

За них просят 85 тысяч

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1 комментарий
Малыши не любят одиночество

В Новосибирске выставили на продажу щенков породы кавaлeр-кинг-чaрльз-спаниель. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за каждого из малышей просят по 85 тысяч рублей.

В объявлении указано, что оба родителя имеют родословные. Щенки растут в семье с детьми, поэтому очень общительные.

— Щенки все как один похожи на отца, все три мальчика. Цвет окраса — бленхейм. Декоративный спаниель с удивительными глазами и шелковистой вьющейся шерстью. Щенки вырастают прекрасными компаньонами, способными объединить всю семью, ведь одиночества они не переносят, — пишет продавец.

Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске продают собачку-шарик за 100 тысяч. Она выглядит как игрушка. При этом пса пристраивают в семью без детей.

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Комментарии
2
Гость
22 июля 2024, 19:20
друзей не продают
Гость
22 июля 2024, 19:27
Прежде чем завести собаку в многоквартирном доме надо понимать, с кем оставлять собаку во время работы или отпуска. Маленькую можно взять с собой в отпуск, а большую куда. У знакомых соседская собака овчарка на лоджии воет весь день пока хозяева на работе. О жестоком отношении к собакам законы написали, а о жестоком отношении к людям когда законы появятся?
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