«Способными объединить всю семью»: милых щенков кавалер-кинг-чарльз-спаниеля продают в Новосибирске

Малыши не любят одиночество Источник: Avito











В Новосибирске выставили на продажу щенков породы кавaлeр-кинг-чaрльз-спаниель. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за каждого из малышей просят по 85 тысяч рублей.



В объявлении указано, что оба родителя имеют родословные. Щенки растут в семье с детьми, поэтому очень общительные.



— Щенки все как один похожи на отца, все три мальчика. Цвет окраса — бленхейм. Декоративный спаниель с удивительными глазами и шелковистой вьющейся шерстью. Щенки вырастают прекрасными компаньонами, способными объединить всю семью, ведь одиночества они не переносят, — пишет продавец.



Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

