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Животные Настоящий блокбастер: лесные котята устроили драку в Новосибирском зоопарке — захватывающее видео

Настоящий блокбастер: лесные котята устроили драку в Новосибирском зоопарке — захватывающее видео

Кто победил в упорной борьбе — осталось загадкой

352
2 комментария
Кадры сняты 17 июля.

В Новосибирском зоопарке два лесных котенка устроили захватывающую битву. Кадры опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

Автор ролика написал, что он был сделан в четверг, 17 июля. На видео два котенка используют борцовские приемы, прыжки, укусы, чтобы одолеть соперника. Поединок продолжается несколько минут и прерывается на несколько мгновений из-за звукового объявления от администрации Новосибирского зоопарка.

Определить, кто же из котят победил, невозможно, но точно ясно, что подобные битвы повторятся снова.

Как ранее сообщал новосибирский зоопарк, потомство в семье лесных котов появилось 3 мая — родился мальчик и три девочки. Родители начали выпускать лесных котят на прогулки, когда детенышам исполнился месяц — первые недели жизни они были скрыты от посторонних глаз.

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Комментарии
2
Гость
19 июля 2024, 00:21
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
Гость
19 июля 2024, 00:37
Критику не разрешают писать... ну и зря
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