Настоящий блокбастер: лесные котята устроили драку в Новосибирском зоопарке — захватывающее видео

Кадры сняты 17 июля. Источник: Сергей Ильтяков, vk.com











В Новосибирском зоопарке два лесных котенка устроили захватывающую битву. Кадры опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.



Автор ролика написал, что он был сделан в четверг, 17 июля. На видео два котенка используют борцовские приемы, прыжки, укусы, чтобы одолеть соперника. Поединок продолжается несколько минут и прерывается на несколько мгновений из-за звукового объявления от администрации Новосибирского зоопарка.

Источник: Сергей Ильтяков, vk.com

Определить, кто же из котят победил, невозможно, но точно ясно, что подобные битвы повторятся снова.



Как ранее сообщал новосибирский зоопарк, потомство в семье лесных котов появилось 3 мая — родился мальчик и три девочки. Родители начали выпускать лесных котят на прогулки, когда детенышам исполнился месяц — первые недели жизни они были скрыты от посторонних глаз.

