«Иногда обижается: "Зачем намордник? Я разве кусаюсь?"»: как две подруги спасают пропавших людей

Это любовь. И она взаимна Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Ее видно издалека. Красивая, статная, в жилетке с надписью «Спасатель». Гордо вышагивает в своей амуниции.



— Она знает, что если выходим за ворота по форме, то значит, у нас выезд, — объясняет Надежда Лукьянова, вожатая собак-спасателей Волжского спасательного центра в Самаре.

А «она» — это черная немецкая овчарка в самом расцвете сил. Ее зовут Багира, и она умеет искать людей. Наши коллеги из 63.RU узнали у Надежды и Багиры, как обучают собак-поисковиков, почему для такой работы не подходят собаки мелких пород, какой характер у Багиры и на что она обижается, почему у Надежды всегда овчарки и как надо себя вести при встрече с бездомными псами.



Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

«Багира обижается, если надеваю на нее намордник»

Багира — черная немецкая овчарка пяти лет. Эта поджарая четвероногая красотка обучена искать живых людей в завалах и на открытой местности — в лесах, полях, оврагах. И делает это блестяще. Надежда и Багира продемонстрировали нам, как происходит поиск людей в завалах. Человека в двухэтажном здании собака-спасатель нашла буквально за пару минут. И оповестила о находке бодрым лаем. За что, конечно, получила похвалу.

Обе служат в спасательном центре пять лет Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Поиск начался Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Нужно заглянуть во все помещения Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











И проверить все углы Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Нашла! Под полом — человек Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











А теперь можно и вкусняшку Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Всем навыкам Багиру обучила Надежда Лукьянова. Как только кинолог пришла работать в Волжский спасательный центр, сразу взяла себе на обучение полуторамесячного щенка. Этим щенком и была Багира. С тех пор они не расставались.



— Багира живет со мной в квартире. Хотя она может жить и здесь, в центре, тут хорошие условия, но просто нам удобнее, если Баги будет всегда со мной. Собака — член семьи. Ее обожают мои дети (сыну 22 года, дочери 19). Отдыхать мы ездим все вместе. А как же без нее? А еще каждое утро мы вместе с Багирой ездим на работу, а вечером с работы. В транспорте она ведет себя вполне прилично. Правда, иногда обижается, что надеваю на нее намордник. Потом она с обидой смотрит на меня и будто говорит взглядом: «Ну ты что? Зачем намордник? Я что, разве кусаюсь?» Вообще Баги любит людей, она же привыкла их искать, а за результативные поиски ее хвалят, поощряют вкусностями. Для нее все люди добрые, — рассказывает Надежда.



Надежда начала тренировать Багиру, когда той было полтора месяца Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Пару уже узнают постоянные попутчики. Многие в курсе, что Надежда и Багира — спасатели, ищут потерявшихся людей. Кинолог рассказала, как обучала питомицу навыкам:

— Дрессировка щенка начинается с полутора месяцев. Сначала приучаем собаку подходить к вожатому, чтобы привыкла. Потом начинаем обучать быть именно спасателем и искать людей. Всё происходит в форме игры. Всё по-доброму, с лакомством. Пока щенок маленький, приучаешь лаять рядом с человеком, который сидит или лежит. Потом человек убегает за соседнее дерево — и щенок ищет. Затем чуть дальше, после этого — еще дальше. В качестве статистов выступали все (смеется). И мои дети, и соседи.

Одна из тренировок, здесь Багира еще щенок Источник: архив Надежды Лукьяновой











«Самые запоминающиеся поиски были самыми короткими»

Основной этап обучения у собаки заканчивается в среднем к 11 месяцам. Первый выезд на настоящие поиски случился, когда Багире было полтора года.



— Первый выезд у нас был под Тольятти. Искали женщину. Правда, в зоне поисков ее не оказалось. Женщину нашли совсем в другом месте. К счастью, живой, — вспомнила Надежда.



После этого были сотни выездов на различные случаи. В основном на поиски в лесах, в полях и в целом на улице. Багира обучена искать не по запаху конкретных вещей пропавшего (их может не быть под рукой), а по запаху живого человека. Дочь Надежды — волонтер в «ЛизаАлерт». Бывает, что мама, дочка и Багира участвуют в совместных поисках. И часто — успешных.



Так Надежда и Багира выезжают на вызов Источник: ГУ МЧС России по Самарской области











А так работают на местности Источник: архив Надежды Лукьяновой











— Всё зависит от погодных условий. Естественно, когда жарко или холодно, собака работает меньше, чаще отдыхает. Если хорошая, теплая погода, то подольше. На завалах собаки обычно 20 минут поработали и потом отдыхают, потом опять работают. Так что перерывы есть, собаки на поисках не выматываются, — рассказывает Надежда.



Пропадают в основном дети или пожилые люди, которые дезориентированы в пространстве. Но для любого спасателя самые лучшие поиски — те, когда удается быстро найти человека живым и здоровым.



— Самые запоминающиеся поиски были самыми короткими, длившимися 2,5 часа. Вызов пришел в 4 часа дня. Вышли с Багирой. В тот раз ехать никуда не пришлось. Пропал дедушка, которого искали и волонтеры, и родственники, больше полутора суток не могли найти. Мы с Багирой прошли 2,6 километра, и здесь она у меня просто скрылась. Недалеко были овраги. Думаю: «Как? Где? Куда?» И тут слышу лай. Неужели найден? Действительно, дедушка нашелся. Сразу к нему побежали, чтобы оказать первую помощь, спрашиваем, не надо ли еды, воды. А он первым делом попросил закурить, — с улыбкой вспоминает Надежда.



«Собаки-спасатели уходят на пенсию в 7–8 лет»

У Багиры свой график тренировок и свой рацион. Надежда и другие специалисты следят, чтобы собака не набрала вес. Лишние килограммы помешают ей в работе.



— У Багиры сбалансированное питание, которое представляет спасательный центр. В нем всё продумано для ее породы и возраста. Но иногда Баги любит полакомиться огурцами и ягодами (смеется). Что касается тренировок, то у нас определенный режим. Два дня в неделю у нас тренировка: одна в лесу, вторая на завалах. И остальные дни тренировки послушания и ловкости. Занятия длятся по-разному. Всё зависит от того, сколько ей требуется времени, чтобы повторить и отточить тот или иной навык, но послушанием и ловкостью мы занимаемся около часа в день, — рассказывает кинолог.



Багира любит носить каску Надежды Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











А еще не прочь просто полежать у ее ног, пока никого спасать не надо Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











В кадр тоже можно посмотреть Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Немецкая овчарка — типичный представитель собак-спасателей, обученных искать людей. В списке еще лабрадоры, спаниели, бордер-колли, бельгийские овчарки. А вот собак более мелких пород на таких работах практически не задействуют:



— Искать приходится в высокой траве и в снегу. Собакам более мелких пород и с более короткими лапами неудобно передвигаться в таких условиях, — объясняет Надежда.



Мы побывали и на тренировке Багиры.

Эх, сейчас потренируюсь Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Лезу Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Залезла Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Спускаюсь Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Тренировки проходят не только летом Источник: архив Надежды Лукьяновой











Как рассказала Надежда, собаки-спасатели уходят на пенсию в возрасте 7–8 лет, есть и те, кто работает до 9 лет:



— Собаки регулярно проходят аттестацию. И до тех пор, пока собачка сдает аттестацию, пока она может работать, хочет работать, она работает. А потом уходит на пенсию — и, как правило, остается жить у кинолога.



У Надежды и Багиры полное взаимопонимание Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Багира гордо носит звание спасателя, а вот дома может и характер проявить Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











«При встрече с бездомными собаками не машите руками и не кричите»

А теперь пришла пора подробнее рассказать и о вожатой Багиры. Надежда Лукьянова работает в структуре МЧС пять лет. Но кинологом — гораздо дольше.



— До МЧС я работала в охране железной дороги. Сначала кинологом, потом в группе быстрого реагирования, потом стала начальником команды служебного собаководства на Куйбышевской железной дороге. Собачки у нас были обучены и на розыск, и на задержание. Тоже овчарки, немецкие и кавказские.



Любовь к собакам у Надежды уже давно.



— Собаки у меня с детства. Первый мой питомец — восточно-европейская овчарка. Замечательная собака, прожила со мной вместе 17 лет, поэтому без собаки я больше не была. Собаки у меня с 12 лет. И всегда овчарки. Они добрые, верные, сильные, могут и защитить. И с тобой везде. С детьми тоже помогают. Когда дети были маленькие, я спокойно могла отпустить их гулять во двор под присмотром нашей собаки. И они были под охраной.



Сейчас у семьи Лукьяновых живет не только Багира. У нее есть практически близнец (хотя на самом деле собаки не родственницы) — черная немецкая овчарка Офелия. Отличить по фото их довольно сложно.



Собаки Надежды действительно на первый взгляд очень похожи Источник: архив Надежды Лукьяновой











А вот на второй взгляд их уже можно отличить Источник: архив Надежды Лукьяновой











— Офелии было два года, когда с нами стала жить Багира. И собаки как-то сразу подружились. Ревности между ними нет. Офелия знает, что с Багирой я хожу на работу, а ей уделяю внимание, когда мы возвращаемся. Моего внимания им хватает.



У Надежды живет и кошка. Как признаёт наша собеседница, собаки и кошки уживаются прекрасно.



Наша героиня много лет работает с собаками и говорит, что бездомных псов она совершенно не боится. Напоследок Надежда дала несколько совет для тех, кто цепенеет при встрече с безнадзорными четвероногими:

