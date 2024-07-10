Жуют листья и гордо вышагивают: в Новосибирском зоопарке отмечают день самого доброго животного в мире — видео

Капибар считают самыми добрыми животными в мире Источник: телеграм-канал «Новосибирский зоопарк»











Сегодня, 10 июля, в Новосибирском зоопарке отмечают День любви к капибарам. Они считаются самыми крупными современными грызунами, а в переводе с языка индейцев зверька называют господином трав.



Посмотрите милое видео, как капибары жуют листву, гордо вышагивают и купаются в искусственном водоеме. Кстати, капибары ведут полуводный образ жизни, редко удаляются от воды дальше чем на 1 км. При этом с наступлением сезона дождей животные рассеиваются по всей территории, а когда наступает сухой сезон, собираются на берегах. В поисках воды и пищи зверьки могут проходить большие расстояния.

Источник: телеграм-канал «Новосибирский зоопарк»

Вообще капибара — травоядное млекопитающее, представитель семейства водосвинковых. Телосложение у животного тяжелое, внешне оно напоминает огромную морскую свинку с большой головой. У капибар толстая верхняя губа, округлые уши и широко расставленные ноздри, а небольшие глазки находятся высоко на голове. На воле животные питаются плодами, клубнями, сеном и травой, водными растениями. В неволе их пища — это рыба и корма в гранулах.



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