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Животные Жуют листья и гордо вышагивают: в Новосибирском зоопарке отмечают день самого доброго животного в мире — видео

Жуют листья и гордо вышагивают: в Новосибирском зоопарке отмечают день самого доброго животного в мире — видео

Смотрим, как капибары лакомятся и плавают в бассейне

1 819
4 комментария
Капибар считают самыми добрыми животными в мире

Сегодня, 10 июля, в Новосибирском зоопарке отмечают День любви к капибарам. Они считаются самыми крупными современными грызунами, а в переводе с языка индейцев зверька называют господином трав.

Посмотрите милое видео, как капибары жуют листву, гордо вышагивают и купаются в искусственном водоеме. Кстати, капибары ведут полуводный образ жизни, редко удаляются от воды дальше чем на 1 км. При этом с наступлением сезона дождей животные рассеиваются по всей территории, а когда наступает сухой сезон, собираются на берегах. В поисках воды и пищи зверьки могут проходить большие расстояния.

Вообще капибара — травоядное млекопитающее, представитель семейства водосвинковых. Телосложение у животного тяжелое, внешне оно напоминает огромную морскую свинку с большой головой. У капибар толстая верхняя губа, округлые уши и широко расставленные ноздри, а небольшие глазки находятся высоко на голове. На воле животные питаются плодами, клубнями, сеном и травой, водными растениями. В неволе их пища — это рыба и корма в гранулах.

Признавайтесь, любите ли вы капибар?

Да, обожаю
Отношусь к ним нейтрально
Нет, капибары мне не нравятся

Недавно в зоопарке подрались два лесных котенка, малыши устроили игры друг с другом, начали бороться и покусывать друг друга.

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Комментарии
4
КапибаРррра
10 июля 2024, 11:04
Оооо сегодня мой праздник)))
Транс'Уха Маша Дегтярева
10 июля 2024, 10:58
Самое доброе животное-капибара? А котики или на крайний случай ленивцы-нет? Тюлень-точно самое злое животное
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