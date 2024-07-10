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Животные Милого щенка породы бигль продают в Новосибирске — рассматриваем фото

Милого щенка породы бигль продают в Новосибирске — рассматриваем фото

Прелестное животное стоит 40 тысяч

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3 комментария
Щенок родился в прошедшем апреле

На популярном сайте объявлений в Новосибирске продают прелестного щенка породы бигль. Собака родилась в середине апреля. Ее стоимость — 40 тысяч рублей.

Продавец отмечает, что животное активное и ласковое, знает команды «сидеть», «стоять», «рядом», «ко мне», «нельзя», а еще откликается на свое имя.

— Собака по кличке Марси. День рождения — 17 апреля 2024 года. Прививки по возрасту сделаны. Приходится продать по причине того, что не уживается с другими питомцами. Любит общество хозяина, игривая, — сказано в описании.

Бигль считается породой, выведенной для охоты. Как правило, такие собаки общительные и дружелюбные. Девочки достигают в весе 9–11, а мальчики 10–12 килограммов. Живут в среднем 12–15 лет.

В Новосибирске выставили на продажу щенка французского бульдога: цена на собаку — 150 тысяч.

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Животные Собаки Авито Продажа Объявление Щенок Бигль
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Комментарии
3
трям-брям
10 июля 2024, 08:57
Собаке нет и трёх месяцев, а уже команды знает? Ну да, ну да.
Гость
10 июля 2024, 08:19
Барнаулица тоже не уживается с другими питомцами. Они умнее.
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