«Готов к переезду»: в Новосибирске продают шоколадного щенка лабрадора — ему почти два месяца

На популярном сайте объявлений в Новосибирске выставили щенка лабрадора-ретривера — мальчика, который родился в середине прошедшего мая. Пес стоит 60 тысяч рублей.
У лабрадора коричневый окрас. В описании отмечается, что животное здорово.
— Рожден 13 мая, готов к переезду. Привит по возрасту, клеймо, метрика СКОР (Союза кинологических организаций России. — Прим. Ред.), ветпаспорт. Бережная доставка по России, — уточняет продавец.
Чтобы подробнее узнать о щенке, корреспондент НГС отправил сообщение автору объявления, но на момент подготовки публикации он на него не ответил.
Также в Новосибирске выставили на продажу щенка французского бульдога — за него просят 150 тысяч рублей.
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