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Животные «Готов к переезду»: в Новосибирске продают шоколадного щенка лабрадора — ему почти два месяца

«Готов к переезду»: в Новосибирске продают шоколадного щенка лабрадора — ему почти два месяца

Продавец говорит, пес привит по возрасту. Стоит он больше 50 тысяч

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Прелестный щенок

На популярном сайте объявлений в Новосибирске выставили щенка лабрадора-ретривера — мальчика, который родился в середине прошедшего мая. Пес стоит 60 тысяч рублей.

У лабрадора коричневый окрас. В описании отмечается, что животное здорово.

— Рожден 13 мая, готов к переезду. Привит по возрасту, клеймо, метрика СКОР (Союза кинологических организаций России. — Прим. Ред.), ветпаспорт. Бережная доставка по России, — уточняет продавец.

Чтобы подробнее узнать о щенке, корреспондент НГС отправил сообщение автору объявления, но на момент подготовки публикации он на него не ответил.

Также в Новосибирске выставили на продажу щенка французского бульдога — за него просят 150 тысяч рублей.

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