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Животные «Обучен кошачьим манерам»: в Новосибирске продают редкого котенка петерболда за 35 тысяч рублей

«Обучен кошачьим манерам»: в Новосибирске продают редкого котенка петерболда за 35 тысяч рублей

Окрас котенка — шоколадный табби

476
4 комментария
Котенку исполнилось 3,5 месяца

В Новосибирске продают котенка породы петерболд. Как следует из текста объявления на сайте Avito, за малыша просят 35 тысяч рублей.

Из текста объявления следует, что продают котенка-мальчика. Ему исполнилось 3,5 месяца. Окрас — шоколадный табби.

— Обучен кошачьим манерам, очень ласков и ориентирован на человека, — так описывает котенка продавец.

У животного есть все необходимые прививки и документы. Продавец также пишет, что его готовы отправить в любой город России.

Петерболд — это выведенная в России порода домашних кошек. Среди их особенностей — практически полное отсутствие шерсти, большие глава и уши, разведенные в разные стороны. Заводчики отмечают, что порода была получена в Санкт-Петербурге в 1994 году. Петерболды отлично уживаются с другими домашними животными и очень любят детей.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу редкого волнистого котенка породы девон-рекс. За него просят 80 тысяч рублей.

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Комментарии
6
233143581
7 июля 2024, 00:21
А какие у него кошачьи манеры? На ковры везде сс......?
Гость
7 июля 2024, 00:23
Лицо у него грустное....
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