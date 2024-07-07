«Обучен кошачьим манерам»: в Новосибирске продают редкого котенка петерболда за 35 тысяч рублей

Котенку исполнилось 3,5 месяца Источник: Avito











В Новосибирске продают котенка породы петерболд. Как следует из текста объявления на сайте Avito, за малыша просят 35 тысяч рублей.



Из текста объявления следует, что продают котенка-мальчика. Ему исполнилось 3,5 месяца. Окрас — шоколадный табби.



— Обучен кошачьим манерам, очень ласков и ориентирован на человека, — так описывает котенка продавец.



У животного есть все необходимые прививки и документы. Продавец также пишет, что его готовы отправить в любой город России.



Петерболд — это выведенная в России порода домашних кошек. Среди их особенностей — практически полное отсутствие шерсти, большие глава и уши, разведенные в разные стороны. Заводчики отмечают, что порода была получена в Санкт-Петербурге в 1994 году. Петерболды отлично уживаются с другими домашними животными и очень любят детей.



Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.



Ранее в Новосибирске выставили на продажу редкого волнистого котенка породы девон-рекс. За него просят 80 тысяч рублей.

