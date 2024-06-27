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Животные В Горном Алтае редким птицам набили татуировки: им угрожают арабские сокольники

В Горном Алтае редким птицам набили татуировки: им угрожают арабские сокольники

Хищников готовят к выпуску в дикую природу

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2 комментария
В прошлом году на волю отпустили 20 птиц

На Алтае в Сайлюгемском нацпарке в природу собираются выпустить на свободу редких соколов-балабанов. Перед эти птицам набили татуировки. Надписи сделали для защиты от браконьеров.

Часто случается, что соколов-баралабанов вылавливают, а потом продают арабским сокольникам. Тату же показывает, что птица уже побывала в руках человека и за такого сокола много денег не выручить.

Как рассказала представитель парка Татьяна Иваницкая, акция прошла при поддержке межрегиональной ассоциации «Ирбис». Сегодня, 27 июня, 10 птенцов привезли в Горно-Алтайск в теплом грузовом отсеке самолета из Свердловского центра «Холзан». Наносили надписи на птиц мастера алтайского тату-салона.

— После татуажа птенцов перевезут за 600 километров и высадят в хеки-вольеры в Сайлюгемском нацпарке у границы с Монголией — естественного резервата балобанов, численность которых была подорваны в последние годы. Птиц будут кормить, пока те не подрастут, чтобы они не видели человека, но адаптировались к климату и ландшафтам, а потом выпустят в природу, — рассказала Татьяна Иваницкая.

С 2021 года таким методом Сайлюгемский нацпарк и партнеры выпустили в природу 20 балобанов, еще 15 выпустят этим летом.

В рабочем поселке Краснозерское местная жительница Наталья Выскубова нашла у себя на участке зеленые яйца. Из яиц вылупились варакушки.

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Сокол Новосибирск Татуировки Природа
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Комментарии
2
Гость
27 июня 2024, 17:35
Редкая птица залетит в Горный Алтай без татуировки.
Гость
27 июня 2024, 17:43
"соколов-баралобанов"?? Жарко, понимаю, мозг плавится. Хорошо хоть не соколов-баранов.
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