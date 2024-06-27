В Горном Алтае редким птицам набили татуировки: им угрожают арабские сокольники

В прошлом году на волю отпустили 20 птиц Источник: Сайлюгемский нацпарк











На Алтае в Сайлюгемском нацпарке в природу собираются выпустить на свободу редких соколов-балабанов. Перед эти птицам набили татуировки. Надписи сделали для защиты от браконьеров.

Часто случается, что соколов-баралабанов вылавливают, а потом продают арабским сокольникам. Тату же показывает, что птица уже побывала в руках человека и за такого сокола много денег не выручить.

Как рассказала представитель парка Татьяна Иваницкая, акция прошла при поддержке межрегиональной ассоциации «Ирбис». Сегодня, 27 июня, 10 птенцов привезли в Горно-Алтайск в теплом грузовом отсеке самолета из Свердловского центра «Холзан». Наносили надписи на птиц мастера алтайского тату-салона.

— После татуажа птенцов перевезут за 600 километров и высадят в хеки-вольеры в Сайлюгемском нацпарке у границы с Монголией — естественного резервата балобанов, численность которых была подорваны в последние годы. Птиц будут кормить, пока те не подрастут, чтобы они не видели человека, но адаптировались к климату и ландшафтам, а потом выпустят в природу, — рассказала Татьяна Иваницкая.

С 2021 года таким методом Сайлюгемский нацпарк и партнеры выпустили в природу 20 балобанов, еще 15 выпустят этим летом.

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