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Сибирячка нашла у себя на участке зеленые яйца

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Животные Сибирячка нашла у себя на участке в Новосибирской области зеленые яйца — кто из них вылупился

Сибирячка нашла у себя на участке в Новосибирской области зеленые яйца — кто из них вылупился

Хозяйка участка переживала, что птенцов съедят коты, но все обошлось

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У самцов варакушки есть ярко-голубой передник с красной или белой «звездой» посередине и с рыжей оконтовкой внизу

В рабочем поселке Краснозерская местная жительница Наталья Выскубова нашла у себя на участке зеленые яйца. Как рассказали в группе «Краснозёрская Новь» в соцсети «Вконтакте», из яиц вылупились варакушки.

Как рассказывают в местной газете, Наталья шла по своему участку и наткнулась на яйца необычного цвета. Женщина выяснила, что это птенцы варакушки — певчий птицы.

— Наталья Выскубова, чтобы не тревожить гнездо, не подходила к нему и через какое-то время из яиц вылупились птенцы. Теперь птенчики растут прямо на глазах, а Наталья редко подходит, чтобы посмотреть, на месте ли они. Хозяйка очень боялась, что птенцов съедят коты, но все берегут пернатое потомство, — рассказали в «Краснозерской Нови».

Наталья периодически фотографирует семейство варакушек. Как добавили в газете, этот вид птицы водится в нашей местности. У варакушек есть яркие пятна на теле, а также они умеют красиво петь. Сами птицы небольшие — около 15 сантиметров. Принадлежит варакушка к семейству мухоловковых.

Утром 19 июня стало известно, что не выжил попугай, которого 18 июня нашли на складе на улице Троллейной в Новосибирске. За птицей пришла хозяйка Наталья, но ее ждала новость о смерти питомца.

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Птица Яйца Новосибирская область Участок
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