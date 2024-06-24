Сибирячка нашла у себя на участке в Новосибирской области зеленые яйца — кто из них вылупился

У самцов варакушки есть ярко-голубой передник с красной или белой «звездой» посередине и с рыжей оконтовкой внизу Источник: Краснозёрская Новь/ Вконтакте











В рабочем поселке Краснозерская местная жительница Наталья Выскубова нашла у себя на участке зеленые яйца. Как рассказали в группе «Краснозёрская Новь» в соцсети «Вконтакте», из яиц вылупились варакушки.

Как рассказывают в местной газете, Наталья шла по своему участку и наткнулась на яйца необычного цвета. Женщина выяснила, что это птенцы варакушки — певчий птицы.

— Наталья Выскубова, чтобы не тревожить гнездо, не подходила к нему и через какое-то время из яиц вылупились птенцы. Теперь птенчики растут прямо на глазах, а Наталья редко подходит, чтобы посмотреть, на месте ли они. Хозяйка очень боялась, что птенцов съедят коты, но все берегут пернатое потомство, — рассказали в «Краснозерской Нови».

Наталья периодически фотографирует семейство варакушек. Как добавили в газете, этот вид птицы водится в нашей местности. У варакушек есть яркие пятна на теле, а также они умеют красиво петь. Сами птицы небольшие — около 15 сантиметров. Принадлежит варакушка к семейству мухоловковых.